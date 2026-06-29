Jujuy recibió operadores mayoristas que recorrieron distintos destinos para consolidar la promoción turística y ampliar la oferta destinada al mercado paraguayo.

La promoción turística de Jujuy sumó una nueva acción con la visita del operador mayorista paraguayo Intertours, que inició un Fam Tour por la provincia para fortalecer los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades en el mercado paraguayo.

El recorrido comenzó con una recepción encabezada por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, acompañado por la directora provincial de Turismo, María Sofía Van Balen Blanken, y la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein. Las autoridades destacaron el trabajo sostenido que la provincia desarrolla junto al sector privado para consolidar su presencia en Paraguay como uno de los mercados estratégicos para el turismo receptivo.

Promoción turística: Jujuy fortalece vínculos con el mercado paraguayo

Durante varios días, la comitiva recorrió San Salvador de Jujuy, Lozano, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía y Yacoraite, donde conoció la diversidad de experiencias que ofrece la provincia. El itinerario incluyó establecimientos hoteleros, propuestas gastronómicas, el Tren Solar de la Quebrada, circuitos patrimoniales y experiencias de enoturismo.

La visita permitió profundizar el conocimiento de la oferta turística jujeña y fortalecer el vínculo entre los prestadores locales y uno de los principales operadores mayoristas de Paraguay, con vistas al desarrollo de nuevos productos destinados a ese mercado.

La actividad se enmarca en la estrategia de promoción turística que impulsa el Ministerio de Cultura y Turismo a través de acciones comerciales, rondas de negocios y presentaciones del destino en Asunción. Ese trabajo conjunto busca consolidar relaciones de largo plazo con el mercado paraguayo y ampliar la llegada de visitantes internacionales a Jujuy.