“Vacaciones con Chulo” volverá con una amplia agenda cultural del 13 al 24 de julio

En el marco de la programación cultural para las vacaciones de invierno, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una nueva edición de “Vacaciones con Chulo”, una propuesta que ofrecerá obras de teatro, talleres, conciertos y diversas actividades artísticas en salas teatrales y centros culturales de la ciudad, del 13 al 24 de julio.

Así lo confirmó el director de Cultura, Joaquín López, quien destacó que esta iniciativa busca acercar una variada oferta cultural tanto a vecinos como a turistas. “Desde hace algunos años desarrollamos distintas propuestas y, entre ellas, ‘Vacaciones con Chuli’, un programa de la Secretaría de Cultura y Turismo que tiene como objetivo ofrecer una agenda artística para toda la comunidad y para quienes visitan nuestra ciudad durante el receso invernal”, expresó.

En ese sentido, señaló que la programación incluirá numerosas obras teatrales, además de nuevos espectáculos que se incorporarán especialmente para esta edición.

Asimismo, recordó que recientemente la Municipalidad, junto con la Secretaría de Cultura de la Provincia y el Instituto Nacional del Teatro (INT), lanzó una convocatoria de fomento destinada a nuevas obras infantiles, cuyas producciones ganadoras integrarán la agenda de invierno.

“También tendremos talleres, encuentros y conciertos en los distintos centros culturales, por lo que será una agenda muy amplia y con propuestas para todos los públicos”, afirmó.

Finalmente, López invitó a la comunidad a seguir las redes sociales de Cultura Muni y de la Municipalidad para conocer el cronograma completo de actividades. “Tenemos una agenda muy nutrida con propuestas de literatura, danza, artes visuales, música, teatro y talleres para todas las edades. Invitamos a todos a acompañarnos y disfrutar de estas vacaciones de invierno con una amplia oferta cultural”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8GSbg9KThxk