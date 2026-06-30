Alumnos de la Escuela Municipal “Marina Vilte” celebraron el English Day junto al Instituto My English Studio

Alumnos de 4° a 7° grado de la Escuela Municipal N.° 1 “Marina Vilte”, de Alto Comedero, participaron de una nueva edición del English Day, una propuesta educativa desarrollada en conjunto con el Instituto My English Studio, destinada a promover el aprendizaje de la lengua inglesa mediante experiencias lúdicas, dinámicas e interactivas.

La jornada se llevó adelante bajo la consigna de que “aprender una lengua extranjera también significa abrir puertas al diálogo, al respeto por otras culturas y a nuevas oportunidades”, destacando el valor del idioma como herramienta para el crecimiento personal y académico.

Durante el encuentro, estudiantes del Instituto My English Studio compartieron diversas actividades con los alumnos de la Escuela Municipal, generando un espacio de intercambio, cooperación y aprendizaje entre pares. A través de juegos, dinámicas y propuestas participativas, el inglés se convirtió en el puente para fortalecer vínculos, despertar la curiosidad y disfrutar del proceso de aprendizaje.

Las actividades contaron con el acompañamiento de la directora de Proyección Educativa, profesora Agustina Paoloni, quien al finalizar la jornada entregó certificados de reconocimiento a los 14 estudiantes del Instituto My English Studio, en agradecimiento por su compromiso y participación en esta iniciativa educativa.

Por su parte, la comunidad educativa de la Escuela Municipal N.° 1 “Marina Vilte” obsequió a cada uno de los estudiantes un recordatorio con una fotografía grupal como muestra de agradecimiento por el tiempo compartido. Asimismo, expresó su reconocimiento al Instituto My English Studio, representado por su profesora Vanesa González; a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Proyección Educativa; a las familias y a toda la comunidad educativa que hicieron posible este enriquecedor encuentro.