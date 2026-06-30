Concejales dictaminaron importantes proyectos para tratar en la sesión del próximo jueves

Al respecto, el Presidente de la institución parlamentaria, Dr. Gastón Millón, destacó el avance y el consenso de las iniciativas: “Hemos tratado varios temas, ya que hay muchos expedientes en debate dentro de lo que es Concejo en Comisión. Para la sesión de este jueves logramos emitir un dictamen, casi por unanimidad, sobre el proyecto de regularización de los aportes jubilatorios para los empleados municipales”.

Sobre este punto, el concejal detalló el impacto de la medida: “Si bien es un régimen voluntario, permitirá regularizar los últimos 60 meses de aportes. Esto representa una mejora de casi un 100% en el haber jubilatorio de aquellos empleados que decidan adherirse. Es un gran beneficio que, si contamos con el apoyo de todos los concejales, lo aprobaremos el día jueves”.

Por último, Gastón Millón ponderó otros proyectos en agenda, como la regularización de la Comisión Municipal de Boxeo y la creación de un Registro de Maltratadores de Animales. Respecto a este último, anticipó que se está avanzando a paso firme y que la próxima semana mantendrán reuniones clave para terminar de definirlo.

Además del presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, también participaron los concejales: Néstor Barrios, Ramiro Tejeda, Blanca Ontiveros, Brenda Carabajal, Liliana Giménez, Graciela Carrasco, Keila Zequieros, Melina Doguino, Gustavo Martínez, Roberto Díaz y Anahí Paredes. También participaron el secretario parlamentario, Jorge Beller y la secretaria administrativa, Virginia Llapur.