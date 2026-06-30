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Convocan a firmas consultoras para desarrollar un sistema de recursos no tributarios

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Convocan a firmas consultoras para desarrollar un sistema de recursos no tributarios

El objetivo es mejorar la eficiencia tributaria, fortalecer la equidad fiscal, aumentar la transparencia del sistema impositivo y asegurar la sostenibilidad de los recursos públicos provinciales.

La Nación Argentina recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo destinado al Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público PROFIP III BID 4802/OC-AR, y se propone utilizar parte de esos fondos para financiar el costo del contrato correspondiente a los servicios de consultoría, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de “recursos no tributarios».

La iniciativa tiene por objetivo poner en marcha un sistema que permita optimizar el diseño, gestión, recaudación y control de las tasas no retributivas de la provincia de Jujuy, a fin de mejorar la eficiencia tributaria, fortalecer la equidad fiscal, aumentar la transparencia del sistema impositivo y asegurar la sostenibilidad de los recursos públicos provinciales, además de su monitoreo.

En este marco, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía -como órgano ejecutor del Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público PROFIP III-, invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados.

Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico: [email protected] hasta el 13 de julio de 2026 a horas 12:00.

Para más información y requisitos de postulación, visitar la sección Noticias del sitio web institucional hacienda.jujuy.gob.ar o acceder al enlace directo bit.ly/4vGygDj

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