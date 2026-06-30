El Registro Civil conmemora la Independencia con operativos en Humahuaca, Iturbe, El Carmen y Capital
Bajo el lema «Identidad y Libertad», se desarrollarán los operativos destinados a facilitar el acceso a la gestión de DNI y pasaporte.
En el marco de la próxima conmemoración por los 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina, la Dirección Provincial del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, llevará adelante una serie de operativos territoriales destinados a facilitar el acceso a la gestión de DNI y pasaporte.
Esta jornada adquiere un carácter especial en Humahuaca, donde la presencia del Monumento a la Independencia renueva nuestro compromiso con el fortalecimiento de la identidad y la ciudadanía.
El director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas, destacó el valor simbólico de estas acciones: «En esta fecha tan significativa para nuestra historia, acercamos el Estado a cada rincón de la provincia bajo el lema ‘Identidad y Libertad’. Realizar estos operativos en lugares emblemáticos renueva nuestro compromiso de brindar soluciones ágiles y garantizar el derecho a la identidad de cada jujeño y jujeña».
Lunes 6 de julio – El Carmen:
Horario: 09:00 a 16:00
Lugar: Concejo Deliberante (Calle Dorrego esquina Sarmiento).
Miércoles 8 de julio:
Humahuaca: 09:00 a 16:00 en Avenida Francisco Pastor N° 588, B° 23 de Agosto (CIC).
Iturbe: 10:00 a 16:00 en el CIC (Avenida Independencia).
Sábado 11 de julio – Capital
Horario: 10.00 a 12.30
Lugar: Paseo de las Plantas de avenida 19 de Abril.
Se recuerda que los pagos deberán realizarse exclusivamente a través de medios digitales (tarjetas de débito, crédito o código QR).
Para agilizar la gestión, se solicita a los asistentes que, en caso de contar con la Partida de Nacimiento, la presenten al momento de realizar el trámite, ya que permite una verificación de datos mucho más rápida.
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