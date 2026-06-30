Invitan al taller-conversatorio “Con-vocar la Escucha” para fortalecer el acompañamiento desde la corporalidad, la voz y la escucha

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar del taller-conversatorio “Con-vocar la Escucha. Corporalidad, escucha y voz para acompañar a quienes acompañan”, una propuesta de formación y experiencia destinada a fortalecer las herramientas de escucha, la presencia y la comunicación de quienes desarrollan tareas de cuidado.

La actividad se realizará el martes 7 de julio, de 9 a 12 horas, en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo de Jujuy, con cupos limitados, inscripción previa mediante formulario virtual y entrega de certificados a los participantes.

El espacio está dirigido a equipos técnicos que realizan tareas de cuidado, profesionales y comunidad en general, con una perspectiva centrada en los derechos, los cuidados y la igualdad de oportunidades. La propuesta busca brindar herramientas que permitan fortalecer el acompañamiento de personas en situaciones de vulnerabilidad y promover prácticas de cuidado más conscientes y humanizadas.

Desde la organización explicaron que “es un taller destinado a aquellos que realizan tareas de cuidado, por ejemplo a mujeres que padecen violencia; en el caso de salud, a personas que tienen problemas de salud”, destacando la importancia de generar ámbitos de reflexión y aprendizaje para quienes acompañan cotidianamente diferentes realidades sociales.

La jornada estará a cargo de la profesora Carolina Tapia, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), integrante del Diplomado Internacional Alteridad de Ecuador y docente universitaria de la cátedra Problemáticas Antropológicas Contemporáneas de la UNTREF. Además, cuenta con una amplia trayectoria en el dictado de clases, seminarios, retiros y formaciones en Argentina y en países como España, Italia, México y Colombia.

La iniciativa es organizada por el proyecto “Resuenan en Comunidad”, del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en articulación con la Universidad Nacional de Jujuy, la Secretaría de Cultura de Jujuy, la Dirección General de Cultura del Municipio y la Fundación Siglo 21 | ELA, a través del proyecto “Los cuidados en la agenda provincial”.

Las personas interesadas podrán inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/1x4ztV1QebLH7ho68. La participación es gratuita y los cupos son limitados.