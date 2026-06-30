La Comisión de Salud Pública emitió despacho favorable al proyecto de nueva Ley de Farmacias

La Comisión de Salud Pública de la Legislatura de Jujuy emitió despacho favorable al proyecto de nueva Ley de Farmacias, una iniciativa que busca actualizar el marco normativo vigente y adecuarlo a las nuevas modalidades de atención, distribución y control de medicamentos.

Durante la reunión realizada en el salón Presidente Raúl Alfonsín, los legisladores también recibieron a representantes de una diplomatura en Salud Comunitaria, propuesta académica que obtuvo el respaldo de la comisión por su aporte a la formación de recursos humanos en el área sanitaria.

Al finalizar el encuentro, el presidente de la Comisión de Salud Pública, Dr. Omar Gutiérrez, confirmó que el proyecto de Ley de Farmacias obtuvo la firma del despacho favorable, luego de un amplio proceso de análisis y consenso. Explicó que la iniciativa incorporó modificaciones surgidas tras las reuniones mantenidas con las asociaciones y entidades que representan a los profesionales farmacéuticos, además de los aportes realizados por el Ministerio de Salud de la Provincia y otros actores vinculados al sector.

El legislador recordó que se trata de un proyecto que comenzó a trabajarse durante el año pasado y que atravesó diversas instancias de revisión antes de alcanzar el acuerdo necesario para su tratamiento legislativo.

Respecto del contenido de la iniciativa, Gutiérrez señaló que la actualización resulta necesaria porque la legislación vigente tiene varias décadas de antigedad y responde a un contexto completamente diferente al actual. En ese sentido, indicó que la nueva norma contempla herramientas que hoy forman parte del sistema sanitario, como la receta electrónica, además de prever nuevas modalidades para la entrega de medicamentos.

Asimismo, destacó que uno de los objetivos centrales del proyecto es promover una mejor distribución geográfica de las farmacias en la provincia, evitando su concentración en determinados sectores y favoreciendo su instalación en localidades donde actualmente este servicio resulta insuficiente.

Otro de los ejes incorporados en la propuesta es el fortalecimiento de los controles sobre la comercialización de medicamentos. El presidente de la comisión remarcó la necesidad de combatir la venta ilegal en espacios no habilitados, como ferias o la vía pública, al advertir que en esos casos no existen garantías sobre el origen, las condiciones de conservación, el transporte ni la calidad de los productos, situación que representa un riesgo para la salud de la población.

Con el despacho favorable de la Comisión de Salud Pública, el proyecto será remitido ahora a la Comisión de Asuntos Institucionales y Legislación General, donde continuará su tratamiento legislativo antes de quedar en condiciones de ser debatido por el cuerpo parlamentario.