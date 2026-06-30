Mundial 2026: las instituciones educativas continuarán con actividades y abordajes pedagógicos

Educación recordó que el desarrollo del Mundial no modifica el calendario escolar. Los encuentros deportivos podrán abordarse en el aula como parte de propuestas pedagógicas previamente planificadas.

En el marco del próximo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el Ministerio de Educación de Jujuy recordó que las actividades escolares se desarrollarán con total normalidad en todos los establecimientos educativos de la provincia, de acuerdo con lo establecido en la Circular Nº 020-SGE-26.

Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de visualizar encuentros deportivos dentro de las instituciones educativas cuando esa actividad forme parte de una planificación pedagógica, con objetivos de aprendizaje claramente definidos y bajo la supervisión de los docentes responsables.

Se podrán disponer de todos los dispositivos tecnológicos con los que cuenten las instituciones educativas.

La medida alcanza a las instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del calendario escolar, promoviendo al mismo tiempo el aprovechamiento pedagógico de un acontecimiento de relevancia internacional.

En este sentido, las escuelas podrán incorporar el Mundial como eje de propuestas interdisciplinarias que articulen contenidos de distintas áreas del conocimiento, abordando temas vinculados al deporte, la historia, la geografía, las matemáticas, las lenguas, las artes, la educación digital y la formación ciudadana.

De esta manera, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la continuidad de las trayectorias escolares y con una enseñanza que vincule los acontecimientos de interés social con experiencias significativas de aprendizaje, sin afectar el normal dictado de clases.