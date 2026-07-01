Agenda semanal . Centros culturales de Jujuy presentan la agenda de la primera semana de julio

Los centros culturales provinciales de San Salvador de Jujuy inician julio con exposiciones, música, homenajes y talleres abiertos a la comunidad.

Los centros culturales provinciales de San Salvador de Jujuy comenzaron julio con una agenda que reúne inauguraciones de muestras, música en vivo, homenajes y propuestas de formación. Durante la primera semana del mes habrá actividades gratuitas y aranceladas distribuidas en distintos espacios de la capital.

Además de las propuestas expositivas, los centros culturales provinciales ofrecerán durante la semana actividades vinculadas con la música, la memoria y el patrimonio.

La Casa Museo Macedonio Graz mantiene de lunes a viernes las visitas guiadas Conociendo a Macedonio Graz, una propuesta gratuita disponible de 9 a 13 y de 16 a 21 horas. Los turnos pueden coordinarse a través del correo [email protected].

El jueves 2 de julio, desde las 20.30, será sede de una nueva edición del Ciclo Macedonio Jazz, con las presentaciones del Quinteto de Cuerdas junto a Leandro Batallanos y de la Gio Giacoppo Band.

La programación continuará el lunes 6 de julio, a las 20, con el homenaje Maestros y Discípulos, dedicado a Chango Bellido. En tanto, el miércoles 8, a las 10, se realizará una charla abierta en memoria del periodista Serapio Soria.

Las artes visuales tendrán un lugar destacado en la programación semanal con nuevas muestras y el cierre de exposiciones que convocan a artistas de distintas disciplinas.

El Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.), ubicado en Alvear 534, presenta los últimos días de la muestra colectiva De retazos y relatos, que podrá visitarse gratuitamente hasta el lunes 6 de julio, de 8 a 20 horas. El miércoles 8 de julio, a las 19.30, el espacio inaugurará Zoom, grabado profundo, una exhibición de Ana Belén Martínez, Leonardo Otamendi y Tian Ortíz.

En Culturarte (San Martín esquina Sarmiento), el sábado 4 de julio, a las 19, quedará inaugurada la muestra Huellas de un recorrido, de Cecilia Rabbi Baldi, con curaduría de Julio Sapollnik. Además, continúan abiertas las inscripciones para visitas guiadas destinadas a escuelas y contingentes, que pueden gestionarse a través del correo electrónico institucional y el formulario correspondiente.

La Casa Silvetti (Canónigo Gorriti 295) despedirá este viernes 3 de julio la muestra homenaje a Héctor Alemán, Un punto de partida a la naturaleza muerta. El lunes 6, a las 10.30, abrirá sus puertas MOMENTS, una nueva propuesta fotográfica de Atilio Spinello.

La Casa Museo Macedonio Graz (Lamadrid esquina Güemes) inaugurará el martes 7 de julio, a las 19.30, la muestra Cavilaciones Gráficas, un proyecto conjunto de Juan Francisco Acuña y Lucas Rebollo.

La Casa de las Letras (Belgrano 1327) concentrará una variada oferta de capacitación durante los próximos días.

El jueves 2 de julio se desarrollarán en simultáneo el Taller de Quechua, coordinado por Kusi Killa, de 16 a 18 horas (arancelado), y el Taller de Lectura a cargo de Matilde Almada, de 18 a 20 horas (gratuito).

El viernes 3 de julio, de 16 a 18 horas, Elina Alabar coordinará el Taller de Canto e Instrumentos, de participación gratuita. Por su parte, el martes 7 de julio, a las 18, Elsa Tapia dictará el taller Canto con cajas, de modalidad arancelada.

La agenda formativa continuará el miércoles 8 de julio, a las 18, con un nuevo encuentro del Grupo Artístico Literario JA (Jujeños Autores), de acceso libre y gratuito.

En paralelo, quienes deseen acercarse a las artesanías tradicionales podrán participar del taller de cerámica Manos que Crean, a cargo de la artesana Flora Párraga, que se realizará el jueves 2 de julio, a las 16, en el Museo Macedonio Graz.

Con exposiciones, conciertos, homenajes, visitas guiadas y espacios de formación, los centros culturales provinciales renuevan su programación para ofrecer una agenda diversa durante la primera semana de julio, fortaleciendo la actividad artística y cultural en la capital jujeña.