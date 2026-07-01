Noticias de Jujuy

Agenda semanal . Centros culturales de Jujuy presentan la agenda de la primera semana de julio

Jujuy
Centros culturales de Jujuy presentan la agenda de la primera semana de julio

Los centros culturales provinciales de San Salvador de Jujuy inician julio con exposiciones, música, homenajes y talleres abiertos a la comunidad.

Los centros culturales provinciales de San Salvador de Jujuy comenzaron julio con una agenda que reúne inauguraciones de muestras, música en vivo, homenajes y propuestas de formación. Durante la primera semana del mes habrá actividades gratuitas y aranceladas distribuidas en distintos espacios de la capital.

Además de las propuestas expositivas, los centros culturales provinciales ofrecerán durante la semana actividades vinculadas con la música, la memoria y el patrimonio.

La Casa Museo Macedonio Graz mantiene de lunes a viernes las visitas guiadas Conociendo a Macedonio Graz, una propuesta gratuita disponible de 9 a 13 y de 16 a 21 horas. Los turnos pueden coordinarse a través del correo [email protected].

El jueves 2 de julio, desde las 20.30, será sede de una nueva edición del Ciclo Macedonio Jazz, con las presentaciones del Quinteto de Cuerdas junto a Leandro Batallanos y de la Gio Giacoppo Band.

La programación continuará el lunes 6 de julio, a las 20, con el homenaje Maestros y Discípulos, dedicado a Chango Bellido. En tanto, el miércoles 8, a las 10, se realizará una charla abierta en memoria del periodista Serapio Soria.

Las artes visuales tendrán un lugar destacado en la programación semanal con nuevas muestras y el cierre de exposiciones que convocan a artistas de distintas disciplinas.

El Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.), ubicado en Alvear 534, presenta los últimos días de la muestra colectiva De retazos y relatos, que podrá visitarse gratuitamente hasta el lunes 6 de julio, de 8 a 20 horas. El miércoles 8 de julio, a las 19.30, el espacio inaugurará Zoom, grabado profundo, una exhibición de Ana Belén Martínez, Leonardo Otamendi y Tian Ortíz.

En Culturarte (San Martín esquina Sarmiento), el sábado 4 de julio, a las 19, quedará inaugurada la muestra Huellas de un recorrido, de Cecilia Rabbi Baldi, con curaduría de Julio Sapollnik. Además, continúan abiertas las inscripciones para visitas guiadas destinadas a escuelas y contingentes, que pueden gestionarse a través del correo electrónico institucional y el formulario correspondiente.

La Casa Silvetti (Canónigo Gorriti 295) despedirá este viernes 3 de julio la muestra homenaje a Héctor Alemán, Un punto de partida a la naturaleza muerta. El lunes 6, a las 10.30, abrirá sus puertas MOMENTS, una nueva propuesta fotográfica de Atilio Spinello.

La Casa Museo Macedonio Graz (Lamadrid esquina Güemes) inaugurará el martes 7 de julio, a las 19.30, la muestra Cavilaciones Gráficas, un proyecto conjunto de Juan Francisco Acuña y Lucas Rebollo.

La Casa de las Letras (Belgrano 1327) concentrará una variada oferta de capacitación durante los próximos días.

El jueves 2 de julio se desarrollarán en simultáneo el Taller de Quechua, coordinado por Kusi Killa, de 16 a 18 horas (arancelado), y el Taller de Lectura a cargo de Matilde Almada, de 18 a 20 horas (gratuito).

El viernes 3 de julio, de 16 a 18 horas, Elina Alabar coordinará el Taller de Canto e Instrumentos, de participación gratuita. Por su parte, el martes 7 de julio, a las 18, Elsa Tapia dictará el taller Canto con cajas, de modalidad arancelada.

La agenda formativa continuará el miércoles 8 de julio, a las 18, con un nuevo encuentro del Grupo Artístico Literario JA (Jujeños Autores), de acceso libre y gratuito.

En paralelo, quienes deseen acercarse a las artesanías tradicionales podrán participar del taller de cerámica Manos que Crean, a cargo de la artesana Flora Párraga, que se realizará el jueves 2 de julio, a las 16, en el Museo Macedonio Graz.

Con exposiciones, conciertos, homenajes, visitas guiadas y espacios de formación, los centros culturales provinciales renuevan su programación para ofrecer una agenda diversa durante la primera semana de julio, fortaleciendo la actividad artística y cultural en la capital jujeña.

También podría interesarte
Jujuy

Mundial. Ciudad Cultural vuelve a ser el punto de encuentro para alentar a la…

Jujuy

Histórico. El Centro Cultural Lola Mora abre sus puertas y marca un nuevo hito para…

Jujuy

Agenda semanal . «Cultura en siete días»: la agenda provincial del 2 al 7 de julio

Jujuy

Producción audiovisual. Jujuy fue escenario del rodaje de la serie «Embajadores,…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.