Concejales y funcionarias municipales analizaron el proyecto de alivio fiscal para el comercio, la industria y los servicios

En representación del Ejecutivo, llegaron hasta la institución parlamentaria la directora general de Rentas, CPN Marcela Gómez, acompañada por la subdirectora Legal, Ángela Seguí, la contadora general, Romina Sánchez y la sub tesorera general, Romina Montiel.

Al término del encuentro, la concejal Blanca Ontiveros resaltó: “Desde el Departamento Ejecutivo recibimos una propuesta que tiene que ver con dos tipos de tasas, acompañando por supuesto a los contribuyentes en la regularización de sus obligaciones. Esta es una herramienta importante, que busca fortalecer la administración municipal con criterios de orden y transparencia”.

“Es un beneficio y alivio fiscal para los contribuyentes -continuó Blanca Ontiveros- por lo cual analizamos esta iniciativa y vemos con buenos ojos apoyarla, porque significa un beneficio importante”.

A su turno, la directora general de Rentas de la comuna capitalina, Marcela Gómez remarcó: “Vinimos a presentar un proyecto de ordenanza que tenemos, de alivio fiscal para el comercio, la industria y los servicios, relacionados con la Tasa de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene y el canon de Publicidad y Propaganda”.

En ese sentido, la funcionaria destacó los puntos más importantes de la propuesta: “Son beneficios a unos porcentajes de pago, que pueden tener el beneficio para el año que viene, y para aquellos que hicieron pagos anuales, o que vienen cumpliendo en tiempo y forma, beneficios para este año. Además, se mantendrá una bonificación del 100% en los intereses de la TISSH y del canon de publicidad y propaganda, valores históricos y sin intereses”.

Al ser consultada sobre la recepción del proyecto por parte de los concejales, destacó: “Se mostraron muy a gusto con la propuesta. Creemos que va a dar buenos frutos y que será importante para los comercios”.

Cabe detallar que, además de la presidente de la comisión, Blanca Ontiveros, también participaron de la reunión los concejales: Gastón Millón, Néstor Barrios, Ramiro Tejeda, Roberto Díaz, Anahí Paredes, Liliana Giménez y Graciela Carrasco, quienes aprovecharon la visita de las funcionarias para consultar detalles en torno a este proyecto de ordenanza.