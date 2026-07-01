Educación de Jujuy y Salta avanzan en una planificación conjunta para fortalecer Coros y Orquestas

Las provincias acordaron promover capacitaciones para docentes y talleristas, el intercambio de experiencias pedagógicas y proyectos que potencien la inclusión educativa, la formación artística y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.

Las provincias de Jujuy y Salta dieron un paso hacia la integración regional al mantener una reunión de articulación institucional realizada en la Sala de Reuniones del Ministerio de Educación y Cultura de Salta. El encuentro estuvo encabezado por las ministras Daniela Teseira y Cristina Fiore Viñuales, quienes coincidieron en impulsar un convenio marco de cooperación como base para futuras acciones conjuntas entre ambas jurisdicciones.

La delegación jujeña estuvo integrada por la secretaria de Políticas Socioeducativas, Nancy Chiliguay; la asesora pedagógica ministerial, Marcela Gámez; el director General Legal y Técnico, Fernando Aparicio; y el jefe de Logística, Javier Taglioli. Por Salta participaron el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, y la directora de Coros y Orquestas Juveniles, Carolina Pineda.

Durante la reunión se analizaron problemáticas comunes de ambos sistemas educativos y se acordó avanzar, una vez firmado el convenio marco, en nuevas líneas de cooperación que fortalezcan las políticas públicas en áreas de interés compartido, consolidando una agenda regional de trabajo entre ambas provincias.

Entre las iniciativas analizadas se destacaron la organización de encuentros artísticos interprovinciales, propuestas de formación conjunta para docentes y talleristas, actividades de intercambio entre estudiantes y acciones que utilicen la música y las expresiones artísticas como herramientas para fortalecer la convivencia escolar y la inclusión.

Con este encuentro, Jujuy y Salta reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada para impulsar proyectos educativos y culturales que amplíen las oportunidades de aprendizaje y fortalezcan la integración regional, teniendo a los Coros y Orquestas como el primer paso de una agenda conjunta de cooperación.