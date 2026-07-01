«Embajadoras de mis Derechos», el programa que premia proyectos estudiantiles

El programa provincial recorrió establecimientos educativos de distintas localidades para invitar a las y los estudiantes a participar del concurso «Embajadoras de mis Derechos».

En el marco del programa «Embajadoras de mis Derechos», el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa y la Dirección de Juventud, desarrolló encuentros con estudiantes de escuelas secundarias de gestión pública y privada de Perico, La Quiaca, Palpalá y San Salvador de Jujuy, promoviendo la participación juvenil y la construcción de espacios educativos libres de violencia.

Acompañaron estas actividades el secretario de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, Sergio Vidaurre; la directora de Juventud, Jael Escalante; la asesora legal Yesica Quispe; funcionarios municipales, directivos, docentes y alumnos de las instituciones participantes.

En Perico en el CIC 2 , la propuesta fue presentada a estudiantes y docentes de la Escuela de Comercio Nº 1 «José Manuel Estrada», el Colegio Secundario Nº 68 del barrio La Posta, el Colegio Secundario Nº 41 «Osvaldo Bayer» de Santo Domingo y el Colegio Secundario Nº 3 «San José».

En tanto, en La Quiaca asistieron la Escuela de Educación Técnica Nº 1, Escuela Normal Superior “Gendarmería Nacional”, Escuela Secundaria Nº 69 con orientación en Robótica y Programación y el Colegio Secundario de Artes Nº 30 de Casira. En Palpalá, el equipo estuvo en el Colegio Sagrado Corazón y, en San Salvador en el Colegio Pablo Pizzurno donde los asistentes compartieron una cálida jornada con los jóvenes donde se llevó adelante el taller de sensibilización y difusión.

Durante los encuentros, conocieron sobre la Ley Mica Ortega y la adhesión de la provincia de Jujuy a esta normativa, destacando la importancia del respeto por los derechos en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La inscripción para participar del concurso permanecerá abierta hasta el 15 de agosto. Las propuestas ganadoras recibirán premios que podrán destinarse a la construcción de carrozas, carruajes o a proyectos que fortalezcan a cada institución educativa.

«Embajadoras de mis Derechos» busca fortalecer una cultura del respeto que trascienda las aulas y también se refleje en uno de los acontecimientos más representativos para la juventud jujeña: la Fiesta Nacional de los Estudiantes.