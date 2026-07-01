En territorio. La Oficina Móvil de Discapacidad brindó asesoramiento y acompañamiento en Vinalito

El dispositivo territorial acercó información sobre pensiones, trámites y acceso a derechos para personas con discapacidad, familiares y la comunidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante una nueva jornada de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad en la localidad de Vinalito, con el propósito de acercar los servicios del Estado y facilitar el acceso a la información y a los derechos de las personas con discapacidad.

La actividad se desarrolló en la Plaza Central de la localidad, donde el equipo técnico brindó asesoramiento personalizado sobre la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, además de orientar a las personas asistentes respecto de trámites, gestiones y el acceso a diferentes programas, servicios y beneficios.

La secretaría de Desarrollo Integral, destacó que «la Oficina Móvil constituye una herramienta fundamental para acercar el Estado a cada comunidad y garantizar que las personas con discapacidad y sus familias puedan acceder a información clara y acompañamiento en sus gestiones, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades».

Asimismo, señaló que «estos operativos permiten conocer de primera mano las necesidades de cada localidad, fortalecer el vínculo con los municipios y promover una atención más cercana, accesible y personalizada».

Durante la jornada, personas con discapacidad, familiares y vecinos realizaron consultas y recibieron orientación sobre distintos recursos y prestaciones disponibles, en un espacio pensado para facilitar el ejercicio de sus derechos y promover una atención integral.