Gestión. Corredor Bioceánico: Jujuy avanza con el trabajo de cooperación sanitaria

El Ministerio de Salud recibió a investigadores de Brasil para reuniones con eje en gestión, telemedicina y emergencia prehospitalaria.

“Nos encontramos avanzando en diferentes líneas de salud teniendo en cuenta el desarrollo del Corredor Bioceánico que nace en Brasil en San Pablo, pasa por Campo Grande, pasa por el Chaco Paraguayo, sigue por el Chaco Salteño, atraviesa Jujuy ingresando por Yuto y saliendo por el Paso de Jama hasta el Puerto de Iquique en Chile, que va a involucrar a los cuatro países en numerosos aspectos y que va a generar un movimiento mucho mayor al que tenemos hasta ahora, que desde luego nos demanda un trabajo articulado para prepararnos en las respuestas sanitarias de toda la provincia”, explicó el referente de telemedicina, Augusto Ittig.

“En este caso, dando el primero de muchos pasos para la labor conjunta entre Chile, Brasil, Paraguay y Argentina, recibimos en Jujuy a profesionales de enfermería y medicina de Brasil, pertenecientes a la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Hemos compartido una reunión junto al secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar. Previamente, recorrimos junto a los colegas puntos estratégicos de los servicios públicos como la base SAME 107 de Susques y la asistencia de teleAPS en Calilegua”, agregó.

Sobre los principales ejes abordados, Ittig detalló que “los colegas de Brasil han presentado enfermedades que atravesarían el Corredor Bioceánico como patologías cardiovasculares y algunas infecciones de transmisión sexual y como equipos locales, referimos la respuesta que brindamos en emergencia prehospitalaria con el SAME 107, Salud Digital o telemedicina con teleodontología y tele salud mental y por sobre todas las cosas, toda la estructura hospitalaria del sistema público a lo largo de esta ruta con el fortalecimiento de la respuesta integral”.

Por último, anticipó que desde la cartera sanitaria jujeña se realizarán nuevas reuniones con modalidad virtual junto a equipos médicos del Chaco Paraguayo y de Mato Grosso para presentar experiencias, aunar criterios y visitas programadas. En tanto, los referentes de Brasil compartirán agenda con la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU).

A su turno, Alessandra Machado, investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul, precisó que “el desarrollo de esta ruta bioceánica va a presentarnos diversos retos en materia de salud. La idea con esta visita es trazar algunas estrategias de prevención, de aproximación y actividades de investigación respecto a la capacidad hospitalaria instalada, por ejemplo”.

“Hemos compartido junto al equipo de Jujuy por una semana. Observamos por ejemplo un trabajo impecable en telemedicina, en teleAPS, algunos puntos de referencia muy bien equipados al igual que el SAME y seguramente avanzaremos en nuevos desafíos como atención primaria y capacidad de internación”.