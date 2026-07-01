Gestión y planificación. El ministro de Hacienda se reunió con autoridades del SAME

El objetivo del encuentro fue fortalecer el trabajo en conjunto y potenciar la gestión del Sistema de Atención Médica de Emergencias.

Avanza el trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el SAME, a fin de fortalecer la gestión de este organismo de labor esencial para la salud pública en Jujuy, siendo el servicio de cabecera en atención prehospitalaria en todo el territorio provincial.

En instalaciones del Sistema de Atención Médica de Emergencias de Jujuy, se llevó a cabo una reunión informativa, referida a los operativos que se realizan desde el organismo.

En la oportunidad, Pablo Jure, director del SAME, brindó detalles del encuentro mantenido con el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, destacando aspectos como inversiones para reforzar la respuesta ante emergencias y la necesidad de coordinar planificaciones específicas de accesibilidad presupuestaria.

En cuanto a las proyecciones, el responsable anticipó que «se espera lanzar un nuevo taller de costura para la confección y reparación de indumentaria de los equipos, además de la apertura de una nueva base en función de las condiciones que se requieren en el marco del Corredor Bioceánico, en fortalecimiento de las estrategias que impulsa la Provincia de Jujuy».

Asimismo, el titular del SAME hizo mención a la búsqueda de un punto estratégico en el barrio de Alto Comedero, destinado a la implementación de una unidad de soporte de emergencias fuera de la zona de influencia del Hospital Snopek. «El objetivo es lograr mayor accesibilidad para llegar a otros barrios donde aún se dificulta el ingreso, no solamente por la distancia sino por la complejidad», agregó.

El SAME es un pilar fundamental para la salud pública en Jujuy, siendo el servicio de cabecera en atención prehospitalaria en todo el territorio jujeño, con cobertura integral para la respuesta inmediata ante emergencias y en eventos multitudinarios, además de ser pionero en innovación sanitaria.