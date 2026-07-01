GIRSU Jujuy fortalece su gestión de residuos con nuevos proyectos y planificación para 2026

GIRSU Jujuy reunió a su Directorio para definir nuevas acciones, fortalecer la gestión de residuos y proyectar obras y estrategias para 2026.

Se concretó de manera exitosa una nueva reunión del Directorio de GIRSU Jujuy S.E., con el objetivo de consolidar el diálogo institucional y repasar los avances alcanzados en la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia.

La jornada de trabajo estuvo presidida por el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, Leandro Álvarez, y la presidenta de GIRSU Jujuy S.E., Mónica Aramayo. Participaron activamente los representantes de los municipios miembros: Gustavo Cruzón (Maimará), Oscar Jayat (Libertador General San Martín), Gustavo Cabrera (San Salvador de Jujuy) y Javier Medina (Comisión Municipal de Tumbaya). También estuvieron Susana Amador, coordinadora de la UIP del Proyecto GIRSU BEI Jujuy y Facundo Corradini, coordinador de Enlace Estratégico y Gestión.

Durante la sesión, las áreas contable, legal y operativa de la empresa presentaron un informe detallado sobre las acciones implementadas durante el período 2024-2025. Los directivos realizaron un análisis comparativo respecto a los ejercicios anteriores y evaluaron la proyección financiera y operativa de este primer semestre de 2026, con el foco puesto en la planificación de la segunda mitad del año.

Asimismo, se abordó con especial atención el panorama macroeconómico global y el estado actual del mercado de compraventa de residuos reciclables en la Argentina, evaluando cómo impacta este escenario en la gestión y en la sustentabilidad del sistema provincial.

Quedó expresada de la reunión la necesidad de seguir sumando municipios con recolección diferenciada y el aporte de residuos de valor al sistema GIRSU para su sostenibilidad.

Como parte de las decisiones adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático impulsará un estudio técnico especializado que permitirá diseñar modelos de gestión eficiente de residuos adaptados a municipios de distintas escalas poblacionales. La iniciativa buscará establecer esquemas diferenciados según la cantidad de habitantes y generar experiencias replicables que puedan implementarse posteriormente en otras localidades de Jujuy, optimizando recursos y mejorando la prestación del servicio.

Un eje clave del encuentro fue el repaso de los cambios estructurales que atraviesa GIRSU Jujuy S.E., impulsados por el notable crecimiento en su capacidad operativa. En este sentido, se destacó el incremento en el número de plantas y nodos regionales bajo administración de la empresa, lo que permite brindar soluciones concretas a una cantidad cada vez mayor de jurisdicciones.

Este despliegue territorial viene acompañado de la adquisición de nuevos vehículos, enmarcados dentro del plan general del proyecto GIRSU. Este equipamiento resulta fundamental para optimizar las rutas de transporte de residuos y robustecer el esquema de co-gestión con los municipios adheridos.

Finalmente, las autoridades delinearon los nuevos proyectos ambientales que liderará la empresa, reafirmando su rol estratégico como el principal motor de soluciones de sustentabilidad en la provincia de Jujuy. Al concluir el encuentro, los presentes resolvieron mantener la agenda abierta para concretar nuevas reuniones de Directorio en los próximos días, asegurando un canal de diálogo permanente, ágil y fluido entre todos los sectores involucrados.