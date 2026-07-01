Mundial. Ciudad Cultural vuelve a ser el punto de encuentro para alentar a la Selección Argentina

Este viernes 3 de julio, desde las 18 horas, habrá actividades recreativas, gastronomía, música y pantalla gigante para acompañar un nuevo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El Gobierno de Jujuy invita a disfrutar de una nueva jornada de «Punto Mundial: Jujuy Alienta», la propuesta que transforma a Ciudad Cultural en el punto de encuentro para vivir la pasión del Mundial 2026 en pantalla gigante. Este viernes 3 de julio, desde las 18 horas, se desarrollará una previa especial antes del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, previsto para las 19.

La convocatoria es abierta y gratuita, con una programación pensada para compartir en familia, con amigos o compañeros de colegio. Los asistentes podrán disfrutar de una carpa cubierta, pantalla gigante, food trucks, juegos, premios y regalos, en un espacio especialmente acondicionado para vivir una experiencia segura y recreativa.

Además, se invita a los jujeños a llevar la bandera argentina y sumarse a la batucada para alentar juntos a la Selección Nacional en un clima de fiesta y encuentro.

«Punto Mundial: Jujuy Alienta» forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial para acompañar el desarrollo de la Copa Mundial 2026, ofreciendo un espacio de acceso libre donde el deporte, la recreación y la identidad se combinan para que toda la comunidad pueda disfrutar de cada presentación de Argentina.