Plan Provincial. El Ministerio de Seguridad incorpora 32 equinos para fortalecer el Cuerpo de Caballería Provincial

Los ejemplares, adquiridos en el marco del Plan Provincial de Seguridad, serán distribuidos estratégicamente. Además, se evalúa crear una nueva unidad adaptada al clima y terreno de Humahuaca.

En un esfuerzo por reforzar las tareas de prevención y el equipamiento de las fuerzas policiales, el Ministerio de Seguridad de la provincia concretó la adquisición de 32 nuevos caballos destinados a las diferentes unidades de Caballería.

El secretario de Seguridad (a cargo de la cartera ministerial), Carlos Ariel Gil Urquiola, detalló que esta incorporación forma parte de los lineamientos trazados por el Plan Provincial de Seguridad. El funcionario destacó que el Cuerpo de Caballería cumple un rol fundamental en el territorio, desempeñándose principalmente en:

Los ejemplares fueron comprados a criadores especializados de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, y su asignación se realizará de manera progresiva según las necesidades operativas de cada jurisdicción.

En ese sentido, Gil Urquiola adelantó que se está analizando un proyecto clave para el norte provincial:

“Se está estudiando la posibilidad de que la Unidad Regional 3 de Humahuaca cuente con su propio cuerpo de caballería. Debido a las características geográficas y climáticas de la zona, se evalúa la utilización tanto de caballos como de mulas”, explicó el secretario.

Por su parte, el comisario Pablo Mamaní, jefe del Cuerpo de Caballería, brindó detalles técnicos sobre el perfil de los nuevos integrantes de la fuerza. Se trata de animales de raza mestiza (cruza de criollo con cuarto de milla de trabajo), caracterizados por una contextura robusta, ideal para las exigencias de la tarea policial.

Actualmente, los equinos se encuentran en una etapa de preparación obligatoria. Según informaron las autoridades, se están llevando a cabo las prácticas y entrenamientos correspondientes para garantizar que los animales estén completamente aptos y adaptados antes de ser desplegados en las calles.