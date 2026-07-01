Presentaron un paquete integral de beneficios para fortalecer al sector comercial de Libertador

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, durante una reunión de trabajo con el intendente Oscar Jayat.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, presentó en Libertador General San Martín un paquete integral de medidas destinado a sostener la actividad comercial. El programa incluye líneas de financiamiento, alivio tributario, reintegros para consumidores y herramientas para facilitar el acceso al crédito de las PyMEs.

El anuncio fue realizado durante una reunión de trabajo con el intendente Oscar Jayat, comerciantes y representantes de distintos sectores productivos de la ciudad. Allí, el funcionario provincial explicó que la iniciativa busca brindar respuestas concretas a uno de los sectores más golpeados por la retracción del consumo.

«Estamos atravesando un contexto económico complejo que afecta directamente a quienes generan empleo y sostienen la actividad comercial de nuestras ciudades. Por decisión del gobernador Carlos Sadir diseñamos un paquete de herramientas que combina financiamiento, alivio fiscal e incentivos al consumo para acompañar a nuestros comerciantes y darles previsibilidad», sostuvo Abud.

El ministro remarcó que el objetivo es evitar el cierre de comercios, preservar las fuentes de trabajo y generar condiciones para reactivar las ventas durante los próximos meses. «No se trata de una única medida, sino de una estrategia integral que permite acceder a crédito, reducir costos impositivos y, al mismo tiempo, estimular el consumo para que ese esfuerzo tenga un impacto real en la economía local», agregó.

Durante el encuentro, el intendente Oscar Jayat destacó la decisión del Gobierno provincial de acercar estas medidas al interior y valoró la respuesta brindada frente a una situación que preocupa a los municipios. «Los intendentes somos quienes recibimos diariamente las inquietudes de los comerciantes. Por eso es importante que exista un Gobierno provincial que escuche esa realidad y la transforme en políticas públicas concretas. Estas herramientas llegan en un momento muy necesario para sostener el empleo, evitar el cierre de comercios y acompañar a quienes siguen apostando por nuestra economía», afirmó.

Uno de los principales componentes del programa es el fortalecimiento del financiamiento para comercios y pequeñas empresas mediante tres líneas de crédito que superan los 7.000 millones de pesos. La primera contempla un fondo de 1.000 millones, con préstamos de hasta 5 millones de pesos, una tasa anual del 12%, plazo de devolución de hasta doce cuotas y tres meses de gracia del Consejo de la Microempresa.

A esta herramienta se suma un convenio suscripto con Banco Macro que permitirá acceder a créditos de hasta 30 millones de pesos por comercio, con una tasa anual bonificada del 29,25%, mientras que la línea de mayor volumen fue desarrollada junto al Banco Nación, con un fondo de 5.500 millones de pesos destinado a inversiones y capital de trabajo, ofreciendo financiamiento de hasta 200 millones de pesos y plazos de devolución de hasta 72 cuotas.

El plan también incorpora medidas orientadas a incentivar el consumo durante los meses de julio, agosto y septiembre. Para los rubros de indumentaria y calzado se habilitarán compras en seis cuotas sin interés en comercios adheridos y un reintegro del 10% para los consumidores, con un tope mensual de 10.000 pesos. En gastronomía, en tanto, se otorgará un reintegro del 30%, con un límite de 20.000 pesos por cliente, para pagos realizados con tarjetas de Banco Macro a través de la aplicación MODO.

En paralelo, el Gobierno provincial reforzó las herramientas de acceso al crédito mediante FOGAJUY, flexibilizando los requisitos para el descuento de cheques de hasta 75 millones de pesos, beneficio que alcanzará a 447 actividades económicas. Además, se habilitó un cupo específico de 5.000 millones de pesos dentro de la Ley de Inversiones para financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas.

El paquete incorpora además una serie de medidas tributarias destinadas a reducir la presión fiscal sobre el sector comercial. Los monotributistas de las categorías A, B y C quedarán exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mientras que las categorías restantes accederán a una reducción del 50%. También se eliminará el Impuesto de Sellos para contratos de alquiler de locales comerciales y sus respectivos avales. A ello se suma la postergación de los vencimientos del Impuesto Inmobiliario previstos para este año hasta el 31 de diciembre de 2026, trasladando el pago efectivo al año 2028.

Como complemento de estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción implementará una Ventanilla Única para que comerciantes y emprendedores puedan gestionar desde un solo espacio todas las herramientas de asistencia, financiamiento, beneficios fiscales y programas provinciales disponibles.

Durante el encuentro, el intendente Oscar Jayat destacó la decisión del Gobierno provincial de acercar estas medidas al interior y valoró la respuesta brindada frente a una situación que preocupa a los municipios. «Los intendentes somos quienes recibimos diariamente las inquietudes de los comerciantes. Por eso es importante que exista un Gobierno provincial que escuche esa realidad y la transforme en políticas públicas concretas. Estas herramientas llegan en un momento muy necesario para sostener el empleo, evitar el cierre de comercios y acompañar a quienes siguen apostando por nuestra economía», afirmó.