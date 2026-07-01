Producción audiovisual. Jujuy fue escenario del rodaje de la serie «Embajadores, destinos para explorar»

El equipo de «Embajadores, destinos para explorar» recorrió distintos escenarios de Jujuy junto a Nicolás Pauls.

La serie documental «Embajadores, destinos para explorar» realizó su rodaje en Jujuy, donde registró contenidos para cuatro capítulos dedicados a la riqueza natural, cultural y turística de la provincia, que formarán parte de su primera temporada.

El equipo de Embajadores, destinos para explorar recorrió distintos escenarios de Jujuy junto a Nicolás Pauls.

La producción, desarrollada de manera conjunta por Productora30 y Amancay Producciones, recorrió distintos escenarios de la provincia bajo la conducción del actor y presentador Nicolás Pauls, quien visitó paisajes emblemáticos y espacios representativos de la cultura jujeña.

La primera temporada de la serie tendrá como protagonistas a Jujuy y Misiones, con episodios destinados a poner en valor el patrimonio de ambas provincias a través de una propuesta audiovisual de alcance nacional.

En el caso de Jujuy, la producción incluirá cuatro capítulos de 30 minutos, centrados en la gastronomía, el arte y la música, las tradiciones y la diversidad de los ecosistemas que caracterizan al territorio provincial.

La realización de «Embajadores, destinos para explorar» constituye una nueva oportunidad para difundir los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de Jujuy mediante una producción audiovisual que llegará a la televisión nacional.

Actualmente, el material se encuentra en etapa de postproducción y su estreno está previsto para la temporada 2026 a través de la pantalla de Canal A (Artear).