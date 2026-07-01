Quebrada y Capital: jóvenes de El Talar realizaron un viaje de estudios inolvidable

Alumnos de la Escuela Primaria N° 66 y del Bachillerato Provincial N° 9 de El Talar recorrieron la Quebrada y la capital jujeña en una propuesta que combinó actividades educativas, institucionales, culturales y recreativas.

Las delegaciones de la Escuela Primaria N° 66 y del Bachillerato Provincial N° 9 de la localidad de El Talar vivieron un viaje de estudios inolvidable que articuló de manera integral el aprendizaje, el conocimiento y el esparcimiento.

El recorrido comenzó con la partida desde El Talar hacia San Salvador de Jujuy y, posteriormente, continuó con destino a Tilcara. Allí compartieron un almuerzo en un hotel de la localidad y realizaron una caminata por la plaza principal, la iglesia y el mercado.

Por la tarde llegó uno de los momentos más esperados: la experiencia a bordo del moderno Tren Solar de la Quebrada, en el tramo Tilcara-Volcán, que les permitió conocer de cerca esta innovadora propuesta de movilidad sustentable.

Al concluir el recorrido, los estudiantes fueron recibidos por la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruiz, quien les dio la bienvenida y destacó la importancia de que los jóvenes conozcan de primera mano el crecimiento y las obras desarrolladas en Jujuy durante los últimos años.

Posteriormente, la delegación se trasladó al Palacio de Gobierno, donde los recibió el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, quien compartió unas palabras con los estudiantes y los alentó a continuar formándose con orgullo jujeño.

Luego, los alumnos ingresaron al Salón de la Bandera para vivir la «Experiencia Éxodo», un espacio inmersivo que recrea la histórica gesta de 1812. Al finalizar la visita, aprovecharon para recorrer la Plaza Belgrano, donde tomaron fotografías y registraron el momento con videos.

Como parte de las actividades institucionales, la delegación también visitó la Legislatura de Jujuy, donde fue recibida por las diputadas provinciales Miryam Burgos y Adelma Torrez, y por el diputado Jael Navarro, quienes dialogaron con los jóvenes sobre el funcionamiento del Poder Legislativo y la tarea parlamentaria.

Para cerrar la jornada antes del regreso a las Yungas, los estudiantes compartieron un almuerzo de camaradería en el Complejo Eva Perón y, por la tarde, disfrutaron de la proyección de una película en un cine céntrico, culminando así una experiencia educativa, recreativa e institucional que quedará en su memoria.