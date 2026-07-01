Se inauguró en Huacalera el Centro de Día «Yachay» para la contención y participación de las personas mayores

El dispositivo está destinado a fortalecer la inclusión, el ejercicio de derechos y el envejecimiento activo en la comunidad.

Con el objetivo de promover espacios de encuentro, contención y participación activa para las personas mayores, el Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con la Comisión Municipal de Huacalera, inauguró el Centro de Día «Yachay», un dispositivo destinado a fortalecer la inclusión, el ejercicio de derechos y el envejecimiento activo en la comunidad.

Como parte de la inauguración, quedó emplazado un mural realizado por el artista Nicolás Anun, una obra que busca homenajear a las personas mayores y poner en valor su legado dentro de la comunidad. La intervención artística acompaña la identidad del nuevo espacio y refleja, a través de elementos representativos de la Quebrada, el reconocimiento a quienes constituyen la memoria viva de los pueblos.

El nuevo centro fue concebido como un ámbito de acompañamiento integral donde las personas mayores podrán participar de actividades recreativas, culturales, educativas y comunitarias, favoreciendo su autonomía, bienestar y calidad de vida. Además, el espacio impulsará el intercambio intergeneracional de saberes, promoviendo el vínculo entre las personas mayores y los distintos sectores de la comunidad.

Durante el acto, el comisionado municipal Enzo Paz destacó el trabajo articulado que hizo posible la concreción de la iniciativa.

«Es una hermosa iniciativa que llevamos adelante junto al Ministerio de Desarrollo Humano. Este será un espacio de intercambio y contención, no solo para las personas mayores, sino también para toda la comunidad, porque la idea es que aquí se generen encuentros donde se compartan saberes y experiencias entre distintas generaciones», expresó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, remarcó que la apertura del Centro de Día representa un compromiso institucional orientado a reconocer y valorar el rol de las personas mayores dentro de la sociedad.

«Este espacio se consolida como una herramienta concreta para las personas mayores. Entendemos que no son el pasado, sino nuestras raíces, la sabiduría y la experiencia que sostienen a nuestra sociedad. Estos centros buscan brindar contención, promover derechos y abrir nuevas oportunidades de participación para que continúen siendo protagonistas de la vida comunitaria», señaló.

Asimismo, la ministra reafirmó el compromiso del Gobierno Provincial con la ampliación de estos dispositivos en todo el territorio jujeño.

«Desde un Estado presente, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, vamos a seguir trabajando para abrir nuevos espacios porque creemos que envejecer no significa detenerse, sino continuar compartiendo experiencias, vínculos y aprendizajes. Queremos que cada vez más personas mayores puedan acceder a estos lugares que fortalecen su calidad de vida y su participación en la comunidad», afirmó.

El artista Nicolás Anun, autor del mural inaugurado junto al Centro de Día, explicó el sentido de la obra: «Quiero agradecer a la comunidad de Huacalera por permitirme pintar en este nuevo Centro de Día, un espacio destinado a las personas mayores. El mural les rinde homenaje: representa a una pareja abrazada por los cerros, con el amarillo y los cardones como metáforas de su fortaleza y, sobre todo, de que son la memoria viva de nuestro pueblo. Por eso hay que honrarlos, respetarlos y tratarlos con dignidad y amor.»

Con la puesta en funcionamiento del Centro de Día «Yachay», el Gobierno de Jujuy continúa consolidando una red provincial de espacios destinados a promover el envejecimiento activo, la inclusión social y la protección integral de los derechos de las personas mayores, fortaleciendo acciones que favorecen su bienestar en cada localidad de la provincia.

Del acto participaron también la directora general de Personas Mayores, Cintia Paez, la coordinadora de Promoción de Derechos, Silvia Facttori, autoridades locales, equipos técnicos y vecinos de Huacalera