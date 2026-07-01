Talleres de Alta Participación: estudiantes de la Puna aportan para construir el Plan Educativo 2035

Alrededor de 100 estudiantes de Abra Pampa y La Quiaca participaron de la propuesta impulsada por la Secretaría de Planeamiento Estratégico.

El Ministerio de Educación de Jujuy continúa construyendo el Plan Educativo Provincial 2035 con la participación activa de las comunidades educativas. En esta oportunidad, alrededor de 100 estudiantes de Abra Pampa y La Quiaca, representantes de la Región I y la Región VII, participaron de los Talleres de Alta Participación Social (TAPS), una propuesta impulsada por la Secretaría de Planeamiento Estratégico para recoger las miradas y aportes de los jóvenes sobre la educación del futuro.

La secretaria de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga, destacó que estos encuentros forman parte de la etapa de diagnóstico del Plan Educativo 2035.

«En el marco de esta etapa venimos desarrollando talleres de alta participación estudiantil en toda la provincia, generando espacios donde los jóvenes puedan expresar sus ideas, necesidades y expectativas para construir de manera colectiva la educación que queremos», señaló.

Durante la jornada, los estudiantes participaron de distintas dinámicas diseñadas para promover el diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre los desafíos de la educación.

El itinerario incluyó actividades participativas como «¿Qué imagen me representa?», «¡Yo nunca, nunca!», el Juego del Semáforo de la Educación y el espacio de trabajo «¿Qué escuela del futuro queremos?», donde los jóvenes compartieron propuestas para fortalecer las trayectorias educativas y mejorar la escuela desde su propia experiencia.

Los talleres fueron coordinados por un equipo integrado por facilitadores estratégicos, moderadores y relatores, quienes acompañaron las mesas de trabajo y registraron cada uno de los aportes realizados por los estudiantes para incorporarlos al proceso de elaboración del Plan Educativo 2035.

Quiroga adelantó que el proceso participativo seguirá recorriendo la provincia y confirmó que la próxima jornada se desarrollará el viernes 3 de julio en Tilcara, donde estudiantes de esa región también tendrán la oportunidad de aportar su visión sobre la educación jujeña.