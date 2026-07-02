Diputados impulsan instancias para abordar planteos de comunidades aborígenes

La Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura de Jujuy se reunió en el salón Marcos Paz, donde continuó el tratamiento de un expediente relacionado con un pedimento minero y recibió a representantes de la comunidad aborigen de Aguas Blancas, de Salinas Grandes, quienes expusieron la problemática vinculada a los límites entre las provincias de Jujuy y Salta.

La presidenta de la comisión, Angélica Castillo, informó que en primer término se trató el expediente relacionado con un pedimento minero. En ese sentido, explicó que el informe solicitado al área de Minería ya fue remitido a la comisión, por lo que se dio curso al tratamiento del expediente, que continuará con las instancias administrativas correspondientes.

Posteriormente, los legisladores recibieron a una comisión de la comunidad aborigen de Aguas Blancas, de Salinas Grandes, cuyos integrantes plantearon la situación que atraviesan en relación con los límites entre las provincias de Jujuy y Salta.

Al respecto, Castillo señaló que desde la comisión escucharon el planteo de la comunidad y asumieron el compromiso de acompañar las gestiones. Indicó que se comunicarán con la Secretaría de Pueblos Indígenas para definir de qué forma acompañar el proceso y buscar una resolución al tema.

Por último, la legisladora informó que la comisión cuenta con varios pedidos de audiencia presentados por otras comunidades aborígenes y remarcó que serán atendidos respetando el orden de ingreso de las notas. En ese sentido, destacó que se aplicará el mismo criterio para todas las comunidades que soliciten ser recibidas por la comisión.