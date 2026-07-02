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El Centro Cultural Mirentxu celebra su segundo aniversario con una semana de actividades

Jujuy

El Centro Cultural Mirentxu conmemorará sus dos años de vida con una propuesta artística y cultural que invita a vecinos y visitantes a compartir una semana de creatividad, música, danza, poesía y pintura. La celebración comenzará el próximo lunes 6 de julio, desde las 18 horas, en la emblemática Casa Baca, con una jornada de apertura de entrada libre y gratuita, y continuará con actividades especiales durante los días siguientes.

Bajo el lema “Dos años habitando la cultura, abriendo puertas y transformando rincones en escenarios”, el espacio festejará un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la promoción del arte y el encuentro comunitario. Para la ocasión, la tradicional Casa Baca se convertirá en un gran taller abierto y un escenario vivo, donde el público podrá disfrutar de diversas intervenciones artísticas en un ambiente participativo.

La programación inaugural contempla un Encuentro Multiartístico que reunirá a reconocidos artistas y referentes locales el lunes 6 de julio. Entre las propuestas se destaca la pintura en vivo a cargo de Juan Manuel Taritolay, la participación de alumnas y alumnos del profesor Demian Salerno, una presentación de tango con Pablo Salavedra, un espectáculo musical de Dani Bidorff, además de espacios dedicados a la poesía y otras expresiones culturales.

Como parte de los festejos, el Centro Cultural Mirentxu también ofrecerá actividades especiales durante la semana aniversario. Los días 7 y 14 de julio, de 18 a 19.30 horas, se desarrollará el Taller de Armado de Crayones para Cerámica, a cargo de Mirta Vedia. La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años y tendrá un costo de participación.

En paralelo, se llevará a cabo el taller “Impronta de los 4 Elementos”, coordinado por la artista plástica y ceramista jujeña Mirta Vedia, quien invita a vivir una experiencia creativa compartiendo su trayectoria, saberes y técnicas, acercando a los participantes al universo de la cerámica desde una mirada sensible y experimental.

Durante cada encuentro, la tierra, el agua, el aire y el fuego serán los protagonistas de un recorrido que propone explorar las improntas, las texturas y la conexión con los elementos que dan origen a toda creación artística. El taller está dirigido a estudiantes, docentes y público en general, tendrá un costo que incluye todos los materiales necesarios para la actividad.

Asimismo, el miércoles 8 de julio, a las 21 horas, el público podrá disfrutar de una noche de música en vivo con la presentación de Samba Pué, en una propuesta que invita a celebrar el aniversario a través del ritmo y el encuentro. Esta actividad también será arancelada.

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