El Municipio declaró de Interés Municipal el homenaje al arquitecto Carlos “Cartucho” Antoraz

En el marco del Día del Arquitecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge participó del reconocimiento organizado por el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy y entregó el decreto que declara de Interés Municipal el homenaje al destacado profesional, realizado en el marco del ciclo “Huellas – Trayectorias que marcan”. Acompañó la ceremonia el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón.

En el marco del Día del Arquitecto, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó del homenaje que el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy realizó al arquitecto Carlos “Cartucho” Antoraz, oportunidad en la que entregó el decreto que declara de Interés Municipal este reconocimiento a su trayectoria profesional. La actividad se llevó en la sede de la institución, como parte del ciclo “Huellas – Trayectorias que marcan”, y contó además con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón.

Durante el acto, el intendente destacó la extraordinaria trayectoria de Antoraz y el legado que dejó en la arquitectura jujeña. “Cartucho es un arquitecto, un artista plástico y una persona extraordinariamente capacitada. Con su talento ha transformado y generado una identidad propia en pueblos de la Quebrada, en muchos lugares del interior de la provincia y también en San Salvador de Jujuy. Es un arquitecto que trascendió los límites de Jujuy; sus servicios fueron requeridos en Buenos Aires, Salta, Tucumán y Córdoba”, expresó.

Asimismo, Jorge puso en valor no solo su calidad profesional sino también su dimensión humana. “Es una persona extraordinaria en la arquitectura, también lo ha sido en el deporte; un artista excepcional y un gran maestro. Tuve la oportunidad de trabajar con él en una obra para el Colegio de Arquitectos y me dejó muchísimas enseñanzas. Generamos una amistad que hoy me permite acompañarlo en este momento”, manifestó.

El jefe comunal también resaltó la capacidad de superación del arquitecto, quien tras sufrir un ACV en 2019 volvió a desarrollar su actividad artística utilizando su mano izquierda. “Es un ejemplo de cómo los grandes talentos superan las enfermedades y las dificultades extremas de la vida. Sigue proyectando, sigue pintando todos los días y demuestra que nunca hay que bajar los brazos cuando se tiene tanto talento y tanto para transmitir”, afirmó.

Finalmente, el mandatario municipal sostuvo que la obra de Antoraz constituye un legado invaluable para la provincia. “Es una obra que deja huellas, como expresa esta exposición. Transmite la esencia de un nombre único e irrepetible y representa un verdadero ejemplo como profesional y como artista”, concluyó.

El reconocimiento se enmarcó en el ciclo “Huellas – Trayectorias que marcan”, una iniciativa del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy destinada a distinguir a arquitectas y arquitectos que, a través de su labor profesional, académica, institucional y comunitaria, dejaron una impronta significativa en el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo de la provincia. La propuesta busca reconocer esas trayectorias e inspirar a las nuevas generaciones a partir del legado de quienes marcaron el camino de la arquitectura jujeña.

Carlos Raúl “Cartucho” Antoraz, nacido en San Pedro de Jujuy en 1943 y egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es reconocido por reinterpretar la arquitectura de la Quebrada desde una mirada contemporánea, revalorizando materiales y saberes del territorio. Radicado en Purmamarca desde la década de 1990, desarrolló una obra profundamente vinculada al paisaje y a la cultura local. Tras el ACV que afectó su habla y movilidad, sorprendió nuevamente con una extraordinaria capacidad de reinvención al retomar el dibujo y la pintura utilizando su mano izquierda, reafirmando una vocación creativa que continúa inspirando a toda la comunidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Y563hFjzQnM