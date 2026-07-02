El municipio informó a comerciantes de Alto Comedero sobre la nueva habilitación simplificada

A través de una reunión informativa la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, convocó a comerciantes y vecinos de Alto Comedero, a los fines de explicar los alcances de la nueva ordenanza de habilitación simplificada, una herramienta que permitirá agilizar los trámites para pequeños comercios.

Al respecto, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas destacó que el encuentro, realizado en el NIDO Belgrano, contó con la participación de personal de la Secretaria de Gobierno, direcciones de Control Comercial y Habilitaciones, además de representantes de los centros vecinales junto a comerciantes, con el propósito de dar a conocer detalles de la habilitación simplificada y sepan cómo habilitar sus negocios.

Comentó que “los centros vecinales fueron los encargados de convocar a los vecinos y comerciantes con una respuesta muy importante para ellos”, señaló.

Por su parte, la titular de Habilitaciones Comerciales, Silvia Artero explicó que la nueva ordenanza aspira llegar a su mayor convocatoria, “a todos los contribuyentes para explicarles los alcances de la habilitación simplificada, ya que la misma por ordenanza establecida, reduce los requisitos al 20% de lo que anteriormente se exigía para determinados rubros”.

Y agregó, “la habilitación simplificada está destinada a comercios de hasta 100 metros cuadrados, como despensas, minimercados, carnicerías, pollerías y otros negocios de cercanía y los que más existen en la ciudad. Buscamos que más comerciantes, clubes de emprendedores, puedan regularizar su situación de una manera sencilla”, indicó.

Además, remarcó que el municipio brindará asistencia a quienes no pueden realizar el trámite de forma digital, “puesto que contamos con personal en la Dirección de Habilitaciones para ayudar a cargar toda la documentación a quienes no manejan una computadora o un celular. Queremos acompañar a cada vecino durante el proceso”, afirmó.

En tanto, el director de Control Comercial, Gastón Nájar, sostuvo que la reunión permitió mantener un contacto directo con los comerciantes para conocer sus necesidades e inquietudes y añadió, “lo que más nos solicitaron es la agilización de los plazos de los trámites, que gracias a la nueva ordenanza, esos plazos se reducen considerablemente, por lo que estamos brindando soluciones concretas a los comerciantes de Alto Comedero siendo un barrio muy amplio de la ciudad”.

En este contexto, explicó que la campaña informativa sobre la habilitación simplificada no solo permitirá asesorar a quienes deseen iniciar o regularizar un emprendimiento, sino que también servirá para actualizar el comercio formal, puesto que es una preocupación del municipio que el comercio siempre esté formalizado”, expresó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/oXypQSCJc9I