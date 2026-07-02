El Parque Botánico de Los Perales incorporó una audioguía para enriquecer la experiencia de los visitantes

El Parque Botánico Municipal “Carlos Baron Schuel”, ubicado en el barrio Los Perales, presentó un nuevo servicio de audioguía destinado a enriquecer la experiencia de quienes recorren la reserva natural. La propuesta busca ofrecer una visita más completa, accesible y educativa, brindando información sobre la biodiversidad, la historia y el patrimonio natural del lugar.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, explicó que el sistema funciona mediante códigos QR distribuidos en nueve puntos estratégicos a lo largo de los senderos. Al escanearlos con un dispositivo móvil, los visitantes acceden a contenidos de audio con información sobre los distintos sectores del recorrido, la biodiversidad de la reserva, la historia de Jujuy y otros datos de interés vinculados al entorno natural.

“Esta herramienta permite acercar más información a vecinos, turistas y personas con discapacidad, favoreciendo una experiencia de visita más inclusiva y enriquecedora”, destacó la funcionaria.

Asimismo, Díaz señaló que los contenidos fueron elaborados a partir de la información recopilada durante las caminatas temáticas organizadas por el equipo del Parque Botánico, lo que permitió ampliar y actualizar el material disponible para el público. En ese sentido, puso en valor el trabajo realizado por el personal de la reserva, que participó tanto en la elaboración de los contenidos como en la locución de los audios.

Por su parte, la directora de la Reserva Natural Municipal, Marcela Gaspar, remarcó la importancia de esta nueva herramienta, disponible en nueve estaciones del recorrido. “En el primer punto se da la bienvenida a los visitantes y se les anticipa la información que encontrarán a lo largo del sendero hasta llegar al mangrullo”, explicó.

Gaspar recordó además que los senderos son de baja dificultad y pueden recorrerse sin guía, por lo que la audioguía representa un complemento ideal para quienes visitan el parque de manera autónoma. “Es un recurso especialmente valioso para turistas de otras provincias y del extranjero, ya que les permite conocer no solo la flora y fauna del lugar, sino también aspectos de la historia de Jujuy”, agregó.

Finalmente, la directora recordó que el ingreso a la reserva continúa realizándose mediante turnos previos, debido a que se trata de un área natural protegida. En ese marco, invitó a la comunidad a realizar la reserva a través de WhatsApp para disfrutar del recorrido y conocer este espacio de Yungas, ubicado a pocos minutos del centro de la ciudad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/n0mE5clo020