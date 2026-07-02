Gestión. El Gobierno de Jujuy reactivará las obras del Matadero de Palma Sola y el Centro de Genética El Remate

El gobernador Carlos Sadir encabezó la firma de las adendas que permitirán dar continuidad a dos proyectos estratégicos para el desarrollo de la ganadería bovina, cuya ejecución será financiada por la Provincia.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la firma de las adendas para reactivar las obras del Matadero Frigorífico de Palma Sola y del Centro de Genética El Remate, dos proyectos estratégicos para el fortalecimiento de la producción ganadera de Jujuy que habían quedado paralizados tras la suspensión del financiamiento nacional. La Provincia asumirá el financiamiento de ambas iniciativas para garantizar su finalización.

Del acto participaron el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud; el intendente de Palma Sola, Francisco Baquera; funcionarios provinciales, representantes de las empresas ejecutoras y productores ganaderos.

Sadir destacó que la decisión de retomar las obras responde al compromiso del Gobierno de Jujuy con el desarrollo productivo. «Acabamos de firmar un convenio con dos empresas para darle continuidad a dos obras muy importantes para el sector ganadero. A pesar de contar con financiamiento internacional, el Gobierno nacional decidió no continuarlas, por lo que tomamos la decisión de avanzar y terminarlas con recursos provinciales», afirmó.

Asimismo, señaló que tanto el frigorífico como el centro de genética constituyen inversiones fundamentales para mejorar la competitividad del sector ganadero y acompañar el crecimiento de la actividad en la provincia. «Habían quedado a medio construir y hoy estamos dando un paso concreto para terminarlas en beneficio de nuestros productores y de toda la actividad económica vinculada al sector», expresó.

Por su parte, el ministro Abud remarcó que la reactivación de ambas obras permitirá generar empleo durante su ejecución y consolidar infraestructura estratégica para la ganadería jujeña.

En ese sentido, explicó que el Centro de Genética contribuirá al mejoramiento de las razas bovinas de la provincia, mientras que el Matadero Frigorífico fortalecerá la cadena de valor de la producción cárnica, en un contexto de crecimiento de la actividad.

A su turno, el intendente Francisco Baquera destacó la importancia regional del proyecto y agradeció al Gobierno provincial por garantizar su continuidad. «Es un anhelo de muchos años para Palma Sola y toda la región. Lo más importante es que esta reactivación también significa la recuperación de puestos de trabajo para muchas familias», sostuvo.