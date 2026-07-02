Jornada de concientización. Promovieron la prevención de la violencia de género en Luján

En una jornada de concientización se brindó información sobre la violencia de género, la prevención y dispositivos de asistencia en el Club Luján.

En el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó con un stand informativo de una jornada de prevención de la violencia de género en el Club Luján.

El objetivo fue acercar herramientas para identificar los tipos y modalidades que existen de violencia y buscar asistencia inmediata en los dispositivos disponibles en la Provincia de Jujuy, como los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia.

En la jornada de promoción se compartió material informativo sobre los servicios gratuitos de atención, asesoramiento y contención que se brindan en los dispositivos, a través de profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía, destinado a mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de violencia.

La propuesta buscó generar espacios de reflexión y diálogo promoviendo vínculos basados en el respeto, la igualdad y el buen trato destacando que la prevención constituye una acción para desnaturalizar prácticas violentas, fomentar relaciones libres de discriminación y garantizar los derechos de todas las personas.

Participó de la actividad que se desarrolló en la sede del Club Luján de la ciudad capital, la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.