Se aprobó la ordenanza que fortalece las jubilaciones de los trabajadores municipales

Se trata de un régimen de carácter estrictamente voluntario, podrá solicitar expresamente su inclusión aquel personal municipal que se encuentre en condiciones de obtener el beneficio de la Jubilación Ordinaria (edad de 60 años en las mujeres y 65 años en los varones, con 30 años de servicio) o aquellos a los que les resten hasta cinco (5) años para alcanzar dichas condiciones (mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60, con 25 años de servicio).

Durante la sesión, se enfatizó que este Régimen no implicará gastos para el gobierno provincial, ya que en el artículo 6 de la norma se estableció que las erogaciones necesarias estarán a cargo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy con fondos propios.

Finalizada la sesión, que contó con la presencia de los gremios ATE, SEOM, APUAP y UPCN, el presidente del Concejo Deliberante de San salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, destacó: “Aprobamos la regularización de los aportes de los empleados municipales de los últimos 5 años, para aquellos que estén en condiciones de jubilarse o dentro de los 5 años de obtener la jubilación, esto es un logro muy importante, un reclamo histórico”.

“La aprobación de esta ordenanza, por unanimidad, no es una señal menor, demuestra que el Concejo, más allá de las diferencias político-partidarias que pudiera haber, cuando se trata de buscar el beneficio para la comunidad, somos un solo frente”, añadió el edil radical.

Otros temas

Con respecto a otros temas abordados en la sesión, Gastón Millón añadió: “En esta sesión ordinaria, aprobamos temas muy importantes, como un régimen de alivio para los comerciantes de nuestra ciudad en lo que se refiere a la Tasa de Seguridad e Higiene y la de Publicidad”.

“Se aprobó, también, la excepción de pago de lo que son las superficies, por lo que son los campos de juego, esto beneficia a muchos clubes, emprendimientos vinculados al deporte, para seguir apoyando al deporte. Un número muy importante de minutas de declaración, fue una sesión intensa, con buenos resultados”, finalizó.

Vale agregar que, en el transcurso de la sesión, también se aprobó, mediante la Ordenanza Nº 8296/26, la creación del Registro Municipal Voluntario de Escuelas Deportivas Amateurs y Barriales de la Ciudad.

Un avance que es motivo de alegría para los trabajadores

Por su parte, el Secretario General de APUAP, Nicolás Fernández, reflexionó sobre la aprobación de la ordenanza: “Este es un avance muy importante, es el blanqueo de los últimos 5 años de los trabajadores por la ordenanza que se aprobó por unanimidad. Esto es motivo de alegría por parte de todos los trabajadores municipales, beneficiará a los compañeros que están próximos al retiro”.

Asimismo, añadió: “Hoy tenemos un avance muy importante, es motivo de alegría para los trabajadores y trabajadoras municipales, significa un avance muy importante para los trabajadores, que después de dejar una vida al servicio del municipio, puedan tener una jubilación digna”.