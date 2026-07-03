Dirección Provincial de Arquitectura. Obras en el polideportivo 530 Viviendas: el barrio recibe el trabajo como un hecho histórico

Vecinos de 530 Viviendas, barrio San Pedrito, prevén pronta celebración por las obras que transformaron el espacio tras más de cuatro décadas sin intervención.

El Gobierno de Jujuy, mediante la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), área del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda y a cargo de Horacio Calsina, culmina en estos días las obras de reformas, replanteo y mejoras hacia deporte adaptado en el espacio del polideportivo 530 Viviendas, del barrio capitalino San Pedrito.

La inversión provincial en estas obras en la ciudad capital se da en el marco del segundo año del Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos, que la DPA desplegó en más de 50 espacios en 2025 y despliega en cantidad similar en este año.

El área a cargo de Calsina ejecuta el Plan para clubes y espacio deportivos buscando el fortalecimiento del tejido social y, con eso, el desarrollo humano, allí donde el espacio público para la recreación es trascendental en la vida cotidiana.

Las obras en el polideportivo 530 Viviendas iniciaron en mayo, y tuvieron una particularidad destacable: se previeron para que resulten en beneficio de niños, niñas y adolescentes con movilidades reducidas y otras condiciones que requieren disposiciones específicas en los espacios para la práctica deportiva, como también fue previsto para ser un espacio inclusivo en torno a eventos y actividades culturales, como música, baile y otros. Tal previsión, es también para destacar, se dio en acuerdo entre la comunidad barrial, el Centro Vecinal, la Fundación Recrearte y la empresa ejecutora del barrio.

Las características que adaptan el espacio a más posibilidades e inclusión para personas con discapacidad son, entre otras, veredas con sistema poro-táctil para que con el pie o las sillas de ruedas las personas puedan determinar ubicaciones respecto al predio, dimensiones específicas de áreas, etc.

Vecinos del barrio valoraron la intervención provincial en el sector del barrio previsto para deportes, un espacio que pronto cumplirá 50 años y que, comentaron, hace más de cuatro décadas no era abordado en sus necesidades.

La inspección de Arquitectura para la posterior ejecución del proyecto comprobó que las raíces de los árboles habían levantado el hormigón y que el deterioro era estructural, además que contaba con nulo equipamiento. Por tal motivo, previó y ejecutó obras que levantaron toda la estructura anterior, se hizo relleno de nivelación, un piso totalmente nuevo y todo lo que requiere el nivel y exigencias del piso para la práctica deportiva; asimismo, sumó bancos, espacios para dispositivos de movilidad especial, cerco perimetral, iluminación y más condiciones de mejora.

Para el barrio, compartieron asimismo desde Arquitectura, el significado es muy importante también porque por primera vez las actividades de los niños, niñas y adolescentes estarán protegidas, contenidas con el cerco perimetral -que se construye en este y en todos los predios deportivos en los que interviene la DPA-, además de disminuir condiciones y espacios que antes, por el abandono, representaban riesgo físico para el tránsito o recreación de vecinos y hasta configuraban condiciones de inseguridad.