Ediles acompañaron la celebración del Día del Locutor

El acto se concretó en la «Plazoleta de los Locutores», sitio que recuerda los nombres de reconocidos locutores, en el barrio Mariano Moreno, y fue organizado por autoridades del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores de Jujuy (SALCO), a través de su delegado Fabián Gorena, y también Walter Cruz, por el Instituto Modelo de Comunicación Audiovisual (IMCA), con la colaboración del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Durante el acto se entregaron plaquetas a locutores destacados de este año. Ellos fueron:

– Marcelo Lamas, en “Voz Joven 2026”

– Silvia Vela, «Voz Femenina»

– Lucio Frías, por su “Trayectoria”

Una vez finalizado el acto, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, explicó: “Estuvimos junto al concejal Gustavo Martínez acompañando la organización de este evento, se entregaron reconocimientos a distintos locutores del medio», y reflexionó que ser locutor «más que labor, es una profesión que acompaña soledades, trabajos, momentos y, sobre todo, nos trae muchos recuerdos”.

Asimismo, el edil radical añadió: “Muchos locutores que nos dejaron, como “Pajarito” Conde, Rivarola, el “Perro” Solís, o locutores que todavía están, quizás no activos, como Maru Fascio y muchísimos otros que realmente honran a Jujuy con su profesión, por eso decidimos acompañarlos, como cada año, en su acto en Mariano Moreno”.

Por su parte, Fabián Gorena destacó: “Indudablemente es uno de los eventos que nosotros esperamos todo el año, porque el 3 de julio no solamente es revalorizar, sino es recordar, es mantener, instar, es aglutinarnos en un lugar para recordar, felicitar y reconocer a las voces, a quienes estuvieron, a quienes van surgiendo a los distintos géneros, porque esa es también la forma que tenemos desde el SALCO de decirle gracias a las voces que van ingresando en los hogares con los programas musicales, con una leyenda, con un cuento, con una publicidad».

«La voz del locutor creo que forma parte de la familia, que es una parte indisoluble de la comunidad”, agregó, señalando al final que “quiero dar mi agradecimiento al Concejo Deliberante, como siempre, por estar junto a nosotros brindándonos el apoyo y siempre tenernos presentes para colaborar y para estar junto a nosotros”.

Mientras que uno de los distinguidos de la jornada, el locutor Marcelo Lamas, dijo: “Estoy muy contento por haber recibido esta distinción por parte del Sindicato Argentino de los Locutores, no lo esperaba, me emociona mucho, porque realmente vengo haciendo muchos trabajos de muy joven, de muy adolescente y recibir este reconocimiento me ayuda mucho a poder seguir este camino de la comunicación y más que nada recomendar a todos los chicos que quieran seguir este camino de la locución, decirles lo importante que es profesionalizarse, capacitarse, para poder seguir creciendo en los medios de comunicación”.