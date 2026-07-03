Gestión. El Gobierno de Jujuy lanza la «Red Pymes Comex» para potenciar la exportación y el uso estratégico de las Zonas Francas

En el marco del Plan Provincial de Desarrollo de Talento, se firmó el convenio para el dictado del primer trayecto formativo enfocado en Comercio Exterior, destinado a fortalecer la competitividad global de las empresas locales.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, formalizó el lanzamiento del primer trayecto del Plan Provincial de Desarrollo de Talento para la Diversificación Productiva, una iniciativa transversal que reconoce al talento humano como una infraestructura productiva estratégica fundamental para potenciar la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible de la región.

El esquema general de este plan integral se estructura en ocho Rutas Estratégicas de Talento, diseñadas para responder a las demandas reales de los sectores productivos clave de la provincia. En esta oportunidad, las acciones formativas dan inicio formal bajo la órbita de la Ruta 08: Comercio Global.

Dentro de este eje se implementará el programa denominado «Red Pymes Comex Jujuy», cuyo primer trayecto de capacitaciones lleva por título «Introducción al Comercio Exterior y Zonas Francas».

La propuesta tiene como objetivo central brindar herramientas conceptuales y prácticas que aceleren la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas jujeñas, promoviendo simultáneamente el aprovechamiento estratégico de los regímenes de las Zonas Francas de Perico y La Quiaca.

Al presentar la iniciativa, el gobernador Carlos Sadir destacó que el programa busca brindar nuevas herramientas a productores, comerciantes, empresarios y emprendedores para fortalecer su inserción en el comercio internacional.

«Queremos que tengan la posibilidad de capacitarse en todo lo que es la actividad del comercio exterior», expresó, y remarcó que esta formación se articula con otras políticas impulsadas por la Provincia, como el crecimiento de los parques industriales y el desarrollo de las zonas francas, para generar nuevas oportunidades de inversión, producción y agregado de valor.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, explicó que la propuesta surge a partir de la demanda del sector privado y que estará a cargo de consultores especializados de reconocida trayectoria.

Señaló además que el programa incluirá capacitaciones y mentorías para acompañar a las pymes en procesos de importación, exportación e incorporación de tecnología, fortaleciendo así su competitividad y su capacidad para adaptarse a los nuevos escenarios del comercio internacional.

El dictado de este trayecto y el acompañamiento técnico personalizado de los participantes estará a cargo de los especialistas Hebe Herrera y Alfredo Martín Scatizza, destacados profesionales con amplia trayectoria y experiencia en comercio internacional, logística integral, aduanas y procesos de inserción en mercados globales.

Con esta iniciativa, la provincia continúa consolidando un ecosistema de soporte al sector privado, dotando de capacidades técnicas estratégicas a los recursos locales para posicionar el valor jujeño en el escenario internacional.