Las inscripciones para los Juegos Forja Jujuy se extienden hasta el 6 de julio

La prórroga permitirá que más jóvenes y adultos mayores de toda la provincia puedan sumarse a la competencia que definirá las delegaciones jujeñas para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026.

La Secretaría de Deportes informó que se extendió hasta el domingo 6 de julio el plazo de inscripción para participar de los Juegos Forja Jujuy «El deporte nos forja, Jujuy nos une», destinados a las categorías Juveniles Convencionales, Juveniles Adaptados y Adultos Mayores. La competencia constituye además la instancia clasificatoria provincial para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026.

La prórroga permitirá que más deportistas de toda la provincia puedan sumarse a esta propuesta impulsada por el Gobierno de Jujuy, destinada a jóvenes de entre 10 y 18 años y a personas mayores nacidas hasta 1966 inclusive, promoviendo la participación, la inclusión y el desarrollo deportivo.

Las inscripciones para las disciplinas individuales y de conjunto de las categorías Juveniles Convencionales y Juveniles Adaptados se realizan de manera online a través de la plataforma oficial www.juegosforja.online, herramienta que facilita el acceso a la información, agiliza el proceso de inscripción y optimiza la organización de las competencias. Para completar el trámite, los participantes deberán presentar alguno de los siguientes documentos: Ficha Médica Oficial de los Juegos Evita; AFU (Apto Físico Único Escolar); o ficha médica deportiva emitida por la federación o asociación correspondiente.

Como novedad, esta edición incorpora las categorías Formativa y Promocional en determinadas disciplinas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de competencia y fortalecer la preparación de las delegaciones que representarán a Jujuy en la instancia nacional.

En la categoría Adultos Mayores, la inscripción se realiza de manera presencial en la Secretaría de Deportes, ubicada en avenida Senador Pérez Nº 208 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388-6015259.

Los requisitos son: lista de buena fe; fotocopia del DNI; y ficha médica.

Juveniles Convencionales: Atletismo; Atletismo Promocional; Bádminton; Básquet 3×3; BMX Freestyle; Boxeo; Breaking; Canotaje; Ciclismo; Esgrima; Futsal; Gimnasia Artística; Gimnasia Rítmica; Handball de Playa; Hockey 7; Judo; Karate; Levantamiento Olímpico; Lucha Libre; Natación; Natación Promocional; Pádel; Rugby 7; Skate; Taekwondo; Tenis; Tenis de Mesa; Tiro; Tiro con Arco; Triatlón; Voleibol; Voleibol Promocional; Voleibol de Playa.

Juveniles Adaptados: Atletismo Adaptado; Básquet 3×3 en Silla de Ruedas; Boccia Mixto; Goalball Mixto; Natación Adaptada; Tenis de Mesa Adaptado; Voleibol Sentado.

Adultos Mayores: Ajedrez; Newcom; Tenis; Tenis de Mesa; Pádel; Natación; Sapo; Truco; Orientación; Circuito de Habilidades Motrices; Tejo.