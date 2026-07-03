Se reprograma el Paseo “La Magia del Café” para el 18 de julio por razones climáticas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la comunidad que, debido a las condiciones climáticas previstas para este sábado 4 de julio, el Paseo “La Magia del Café” fue reprogramado y se realizará el próximo viernes 18 de julio de 15 a 19hs., con el fin de garantizar el normal desarrollo de la propuesta y brindar una mejor experiencia tanto a los expositores como al público.

La jornada, que tendrá lugar en la plazoleta Argañarás, reunirá a cafeterías locales, propuestas gastronómicas, música, cine y actividades para toda la familia, en el marco de las actividades organizadas por el municipio para las vacaciones de invierno.

El Paseo “La Magia del Café” tiene como objetivo promover la cultura cafetera y fortalecer el circuito gastronómico de la ciudad, generando un espacio de encuentro para vecinos y turistas. Durante la feria, las cafeterías participantes ofrecerán distintas especialidades, incluyendo un atractivo combo de café con alfajor jujeño, además de propuestas culturales y recreativas para disfrutar en familia.

Desde el municipio agradecieron la comprensión de la comunidad ante esta reprogramación, destacando que la decisión fue tomada priorizando la seguridad de los asistentes y el adecuado desarrollo del evento.

La invitación permanece abierta para que vecinos y visitantes acompañen esta propuesta el próximo 18 de julio, compartiendo una tarde dedicada al café, la gastronomía local, la cultura y el entretenimiento en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.