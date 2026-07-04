Educación pública. Sadir inauguró la refacción integral de la Escuela N° 39 «Pablo Soria» de Chalicán

La obra fortalece la infraestructura educativa y garantiza mejores condiciones para estudiantes y docentes de Chalicán.

El gobernador Carlos Sadir inauguró la refacción integral de la Escuela N° 39 «Pablo Soria» de Chalicán, una obra ejecutada en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que permitió renovar integralmente el establecimiento y optimizar sus condiciones de funcionamiento.

Durante el acto, Sadir destacó que la intervención «es una inversión para fortalecer la educación pública y brindar mejores condiciones a nuestros niños», y sostuvo que la decisión del Gobierno provincial es «seguir apostando a la educación como eje central de las políticas públicas», mediante la construcción de nuevos establecimientos y la refacción de escuelas en todo el territorio jujeño.

Asimismo, reafirmó que la Provincia continuará impulsando obras en cada localidad, en articulación con los gobiernos municipales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jujeños.

El arquitecto Sebastián Farfán, coordinador del programa BCIE, explicó que la obra comprendió el recambio total de la cubierta del edificio —más de 1.350 metros cuadrados—, la adecuación de las estructuras, la renovación integral de las instalaciones eléctricas y sanitarias y la incorporación de equipos de aire acondicionado en todos los espacios pedagógicos.

Los trabajos también incluyeron la remodelación de la cocina y los sanitarios, la construcción de una nueva torre de tanque, el reacondicionamiento de carpinterías, el reemplazo de puertas y ventanas, la reparación de patologías edilicias, pintura integral y la puesta en valor del salón de actos. Además, se acondicionó un espacio destinado a huerta escolar con infraestructura y provisión de agua para el desarrollo de actividades pedagógicas.