Aviso de notificación de adjudicación de contrato Parque Industrial de Perico, Centro de Transferencia Multimodal y Plataforma Logística de Frío

De conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y lo establecido en el Documento de Solicitud de Propuestas, se hace pública la siguiente Notificación de Adjudicación de Contrato:

(a) Nombre y dirección del Contratante:- Contratante: Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Jujuy – Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos (UCP).- Dirección: Calle República del Líbano N.º 370, 1.º Piso, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy (CP 4600), Provincia de Jujuy, República Argentina.

(b) Nombre y número de referencia del Contrato y método de selección:

– Nombre del Contrato: Consultoría para el Proyecto Ejecutivo Integral de: 1) Ampliación de 56 ha del Parque Industrial Perico; 2) Diseño e Instalación del Centro de Transferencia Multimodal Camión-Tren y Terminal de Cargas y 3) Plataforma Logística de Frío Multiproducto, Multipropósito y Multitemperatura para Importación / Exportación.

– Número de Referencia: SDP N° 1/2026 – AR-MFJUJUY-516908-CS-QCBS (Donación BIRF N° TF0C8844-AR).

– Método de Selección Utilizado: Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC).

(c) Consultores que presentaron propuestas y precios evaluados (leídos en voz alta):

1.- AC&A S.A. (Engineers · Economists · Planners): Puntaje Técnico: 87,14 puntos. Precio de la propuesta financiera leído en voz alta: $618.568.000,00 (Monto estimado de Impuestos Indirectos: $153.404.864,00).

2.- IATASA Ingeniería + FOA Consultores S.R.L.: Puntaje Técnico: 91,21 puntos. Precio de la propuesta financiera leído en voz alta: USD 322.574,86 y $537.818.799,03 (Monto estimado de Impuestos Indirectos: USD 130.912,31 y $47.280.573,79).

3.- COINTEC + AIC Estudios y Proyectos S.R.L.: Puntaje Técnico: 85,95 puntos. Precio de la propuesta financiera leído en voz alta: $1.000.449.661,05 (Monto estimado de Impuestos Indirectos: $265.119.160,18).

4.- CONSULBAIRES Ingenieros Consultores S.A. + ASZ Arquitectos: Puntaje Técnico: 80,40 puntos. Precio de la propuesta financiera leído en voz alta: $1.268.935.355,48 (Monto estimado de Impuestos Indirectos: $230.526.717,61).

(d) Consultores cuyas propuestas fueron rechazadas o no evaluadas:

No hubo propuestas rechazadas ni no evaluadas durante el acto de apertura ni en la etapa técnica. Las cuatro (4) firmas que presentaron sus ofertas superaron el puntaje técnico mínimo requerido (70 puntos) y pasaron a la apertura financiera. Las firmas IDOM, SERMAN, Consorcio MILLER – GAGO TONIN e HYTSA, que conformaban la Lista Corta, no presentaron propuestas en la fecha límite establecida.

(e) Consultor Seleccionado, precio final, duración y alcance del contrato:

– Nombre del Consultor Seleccionado: AC&A INFRASTRUCTURE S.L. S.E.E..

– Precio Final del Contrato Total: $ 771.972.864,00 impuestos incluidos (Suma Global).

– Duración del Contrato: Siete (7) meses

– Resumen del Alcance: Elaboración del Proyecto Ejecutivo Integral, lo que incluye plan de trabajo detallado, estudios básicos, diagnóstico, validación de alternativas, plan de gestión ambiental/social, desarrollo de planos, memorias, cómputos métricos, presupuesto oficial y la documentación licitable final aprobada con sus manuales definitivos para el Parque Industrial Perico, Centro de Transferencia Multimodal y Plataforma Logística de Frío.

(f) Declaración de la Propiedad Efectiva del Consultor Seleccionado:

Puede consultar la Declaración de la Propiedad Efectiva del Consultor Seleccionado en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/11CzIhd-Ruypk5g5TKL20s9HrH_59qSne/view?usp=drive_link