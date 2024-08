El Intendente Jorge recibió Cónsul Honorario de Siria en Ciudad del Este

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió al Cónsul Honorario de la República Árabe de Siria en Ciudad del Este, Paraguay, Mijail Elias. Durante el encuentro, se destacó la importancia de la visita para fortalecer los vínculos históricos y afectivos entre Jujuy y Siria, así como para compartir experiencias y fomentar la cooperación institucional.

El intendente Jorge expresó su alegría por la visita de Elias, a quien describió como “un amigo de toda la vida”, resaltando además los vínculos familiares que unen al cónsul con la provincia, “él tiene ciertos vínculos sanguíneos con Jujuy, especialmente, su esposa, de acá de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Lo conozco hace muchos años, su visita refuerza lazos y fundamentalmente hay un foco muy puesto también con el corredor bioceánico con Paraguay, su presencia tiene que ver con estos lazos afectivos, pero por otro lado también por compartir, digamos, experiencias y vínculos institucionales”, afirmó Jorge.

Por su parte, Mijail Elias se mostró emocionado al regresar a Jujuy, tierra que considera como su segunda casa, “para mí no es novedad, porque como dijo el señor Intendente, mi esposa es jujeña, yo me casé en Jujuy, tengo raíces acá, siempre venimos, y para mí fue un orgullo venir ahora a visitarlo, ya que no solamente somos compueblanos, sino somos parientes también de origen, y de encontrar la ciudad como está, mejor, está mucho más grande que hace años que no venía”, comentó el cónsul.

Además, subrayó la importancia de mantener y fortalecer los lazos entre ambas regiones “es realmente importante para fortalecer nuestro vínculo, con nuestros hijos y nuestros nietos, para que esa vinculación continúe, que podemos ayudar siempre para seguir creciendo los dos, tanto el lado argentino como el lado de Paraguay”.

Estuvieron presentes durante el encuentro, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar y el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio.

Nota audiovisual: https://youtu.be/HQ6JxLpryQc