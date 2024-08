En Jujuy . Se conmemoró el 212° aniversario del Éxodo Jujeño

El gobernador Calos Sadir encabezó el acto central y desfile cívico, militar y gaucho, en los que se conmemoró el 212° aniversario del Éxodo Jujeño, gesta histórica del pueblo de Jujuy, encabezada por Manuel Belgrano, que fue clave en la lucha por la independencia nacional.

El acto protocolar se celebró en la plaza Belgrano de la ciudad capital con la presencia de funcionarios y autoridades de los tres poderes del estado, representantes de las fuerzas de armadas y de seguridad, miembros de instituciones educativas, entidades belgranianas y asociaciones gauchas.

En ese marco, Calos Sadir expresó satisfacción por conmemorar un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, celebración a la que definió como «una fiesta muy sentida para los jujeños», asociada al «sacrificio del pueblo de en pos de la libertad».

El mandatario destacó, además, la emotividad con la que se vivió ayer la marcha patriótica «bajo una llovizna incesante y fría», lo que «no impidió que una gran cantidad de jujeños acompañe».

«Es admirable la cantidad de gente que estaba a orillas del Xibi Xibi. Fue muy emocionante ver que, a pesar de semejante clima, los jujeños estaban conmemorando el sacrificio de un pueblo», remarcó el gobernador.

Sadir aprovechó la oportunidad para poner de relieve la importancia de la inauguración de las obras del Cabildo Histórico, destacando «la proyección que le va a dar a Jujuy en el país y el mundo».

Remarcó que «va a ser un hito para los jujeños», con el que «se revalorizará la historia», además de «ser un lujo para la provincia y el turismo». En ese sentido, valoró la creación del «museo histórico interactivo», además de constituirse en un espacio en el que se resguardarán «obras de valor incunable».

De la ceremonia fueron parte el vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis; el intendente de la ciudad, Raúl Jorge; el Jefe de Gabinete del Ejecutivo Provincial, Freddy Morales; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer junto a miembros del máximo cuerpo judicial; el jefe de la Guarnición Militar Ejército Jujuy, coronel Abel Orlando Jiménez; ministros de Poder Ejecutivo provincial; legisladores nacionales, provinciales y municipales, y autoridades de organismos nacionales con asiento en Jujuy.

Finalizado el acto, el mandatario provincial se dirigió a Ciudad Cultural donde presenció el tradicional desfile cívico, militar y gaucho, que contó con la participación de una multitud de jujeños que llegaron al lugar para ser parte de la conmemoración de la más significativa gesta histórica de la provincia.

A su turno, el intendente Raúl Jorge valoró el legado de Manuel Belgrano, al que lo destacó como «un hombre tremendo para la historia de país», además ser una figura fundamental para Jujuy por «su ejemplo de sacrificio” y por lo que “significó una de las epopeyas colectivas más grandes que recuerde la historia».

En tanto, el reconocido historiador y periodista Daniel Balmaceda, expresó admiración por el “creador de las banderas”, destacando que “se trató de un hombre que sabía de sacrificios”, y que “vivió siendo un sacrificado, por eso a él no le parecía extraño pedirle a un pueblo que se sacrificara”.

“Era un hombre que pensaba en el bien común, en lo que podía llegar a ser su patria cuando él no estuviera. Pensaba en un futuro que no iba a ver y estaba seguro de su camino”, enfatizó Balmaceda, y recalcó la “paciencia” de Belgrano que “supo que no era el momento de enfrentar a los realistas”.

“No existe el 24 de septiembre de 1812 en Tucumán o el 20 de febrero de 1813 en Salta sino fuera por el 23 de agosto de 1812”, subrayó el historiador.