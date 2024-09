10° Aniversario del Centro Cultural Jorge Accame: Un encuentro con la cultura y el recuerdo de Gabriel Guzmán

El Centro Cultural Jorge Accame, celebró su décimo aniversario con un emotivo evento que reunió a autoridades municipales, artistas locales y vecinos. El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, estuvo presente y compartió su visión sobre el rol transformador de la cultura en la sociedad.

Durante su discurso, el intendente destacó la importancia de la cultura como medio para unir a las personas y desconectarse de las pantallas que, según sus palabras, muchas veces nos aíslan. “La cultura sirve para unir, cualquier evento cultural es una oportunidad para apagar los celulares y estar atentos y conectados con lo que sucede en estos espacios”, afirmó Jorge. Asimismo, celebró el trabajo realizado por todo el equipo municipal que hizo posible la creación y desarrollo de este espacio, que antes era “un patio olvidado”.

El festejo también sirvió para rendir homenaje a Gabriel Guzmán, quien fuera coordinador del centro cultural y falleció recientemente. Jorge recordó su labor con cariño, destacando su compromiso con el proyecto desde el inicio, “recordar a Gabriel, a comadre de Yuto, quien coordinaba esta sala, es recordar que nos deja un legado enorme”.

Joaquín López, director de Cultura del municipio, brindó unas sentidas palabras durante la celebración, recordando con emoción a su amigo y compañero de trabajo, “hace no mucho tiempo celebramos los 10 años del Centro Cultural Héctor Tizón, también de la Municipalidad, y se me cruzan un montón de emociones al recordarlo a Gabi. Él fue un amigo querido, y me tocó el aniversario pasado cantar acá con él. Lo que celebro es que el arte puede eternizarnos los corazones y que la cultura realmente sea un motivo de felicidad”.

López también aprovechó para agradecer al intendente y a las coordinadoras del espacio por la dedicación que han puesto en su crecimiento, y expresó su deseo de que “vengan muchas oportunidades más de encuentros, y que la cultura sea esa oportunidad de diálogo y de encontrar lo más hermoso que tenemos”







Por su parte, Micaela Guaymás, actual coordinadora del centro, subrayó el legado que dejó Gabriel Guzmán “durante las semanas de preparación de este aniversario, sentimos a Gabi muy presente en cada paso que dábamos. Él fue una persona que dejó mucho por este centro cultural, su dedicación y esfuerzo lo convirtieron en lo que es hoy. Estamos felices de poder seguir su legado y mantener viva la esencia de este espacio”.

La celebración del décimo aniversario del Centro Cultural Jorge Accame incluyó espectáculos de danza, con presentaciones de grupos de baile de folklore, tango y zumba, que animaron a los presentes con sus trajes y coreografías. Además, el reconocido músico Chango Pantaleón compartió su música con los asistentes, creando un ambiente festivo y emotivo que unió a todos en una noche inolvidable.

Durante el acto, la concejal María Galán junto a la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz hicieron entrega de una minuta de declaración de interés por los 10 años del Centro Cultural Jorge Accame, reconociendo su impacto en la comunidad y su rol en la promoción de la cultura local.