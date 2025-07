Controversia en Monterrico: Acusan a Kevin Ballesty de pactar con el kirchnerismo local

Un inesperado giro en el escenario político de Monterrico ha generado tensiones en torno a la figura del diputado electo Kevin Ballesty. Representante del espacio de Javier Milei, Ballesty es señalado por establecer un acuerdo con sectores del kirchnerismo local.

La controversia se centra en la figura de la concejal María Almazán, conocida por su pasado ultracristinista y radical, quien ahora buscaría cambiar nuevamente de espacio para sumarse a la «ola liberal». Este movimiento, según trascendió, no contaría con el consenso de la dirigencia local.

Esta situación se hizo pública a través de un video de Ballesty junto a Almazán, grabado en la puerta del Concejo Deliberante local. En el material, el legislador denunciaba una «gravedad institucional tremenda» en torno a Almazán, alegando que no se le permite asumir su banca. Ballesty atribuyó esta situación a «maniobras antidemocráticas» de los ediles actuales, que, según él, impedirían que la kirchnerista, ahora identificada como «liberal», se una a la bancada opositora.

La decisión de Ballesty por “motu proprio” ha generado un notorio revuelo entre los referentes del partido de Javier Milei en la ciudad. La concejal electa y referente local de La Libertad Avanza, Jesica Casasola, no tardó en expresar su desconocimiento y abierto rechazo a la acción de Ballesty. La edil afirmó no conocer a Almazán, ni haber tenido acercamientos oficiales con ella, y aclaró que nunca formó parte de su equipo. Respecto a Almazán, a quien se vincula con el exintendente kirchnerista Nilson Ortega, Casasola sostuvo que «sus principios no coinciden con los de La Libertad Avanza».

La situación de María Almazán añade otra capa de complejidad. La concejal es suplente de la fallecida Ester Flores, pero su asunción ha sido impedida hasta el momento por presuntas incompatibilidades, incluyendo su condición de empleada estatal en el controvertido Centro de Monitoreo municipal. Aunque este detalle no es el foco principal del conflicto, sí subraya el contexto inestable en el que se desarrollan estos movimientos políticos.

En definitiva, las acciones de Kevin Ballesty de negociar con el kirchnerismo local para incorporar a María Almazán lo pusieron al diputado electo en el foco de críticas dentro del espectro político local. Las próximas decisiones de los actores involucrados serán cruciales para definir el futuro de este incipiente entramado político en Monterrico.