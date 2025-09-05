Asistencia Directa. Continua asistencia a familias en situación de vulnerabilidad

La intervención se desarrolla en el marco del programa provincial “Asistencia a la Población en Situación de Riesgo”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy a través de la Secretaría de Asistencia Directa, se concretó un operativo de asistencia social destinado a familias en condición de vulnerabilidad de Alto Comedero en la capital provincia.. Estas acciones forman parte de la política pública impulsada por el gobernador Carlos Sadir y la ministra Marta Russo Arriola, orientada a dar respuestas concretas a los sectores más necesitados.

Los equipos técnicos de la Dirección de Asistencia Directa y Emergencias, dependiente de la Secretaría de Asistencia Directa, realizaron previamente visitas domiciliarias con profesionales de Trabajo Social. Dichos relevamientos permitieron identificar la situación particular de cada grupo familiar y elaborar informes que sirvieron de base para la entrega de ayuda.

Posteriormente, se efectuó la entrega de elementos de primera necesidad y otros artículos básicos, que contribuirán a mejorar las condiciones de vida en los hogares beneficiados.

La intervención se desarrolló en el marco del programa provincial “Asistencia a la Población en Situación de Riesgo”, el cual garantiza acompañamiento integral a familias en situación de emergencia o precariedad.