Vendedores del rubro panadería participaron del curso de manipulación de alimentos

En forma continua se vienen desarrollando cursos de manipulación de alimentos, fundamentales para garantizar las prácticas higiénicas en el manejo de productos alimenticios, tanto para quienes trabajan en la elaboración y venta de alimentos como para la comunidad en general. Las jornadas de capacitación se desarrollan en el Departamento de Educación, dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria, ubicada en Monoblock H -Oficina 2, en Avenida 19 de Abril y Lavallle.

La encargada del Departamento de Educación, de la Dirección de Seguridad Alimentaria, Carolina Alemán comentó “llevamos adelante cursos de manipulación de alimentos que se dictan de manera continua todos los meses; donde cada semana se desarrollan capacitaciones específicas según el rubro, como, por ejemplo: gastronómicos, vendedores ambulantes, carnicerías, panaderías y confiterías, entre otros, con fechas y contenidos adaptados a cada actividad”.

En este sentido, detalló que las inscripciones para participar de los cursos pueden realizarse en las oficinas del Monoblock H, ubicadas en 19 de Abril y Lavalle, oficina N° 2, donde el personal brinda toda la información necesaria de las capacitaciones que pueden ser presenciales o virtuales, según la disponibilidad horaria de los participantes.

En el caso de la jornada del martes, Alemán, explicó “del curso participó el rubro de panaderías y confiterías, con una duración de tres días, que incluye dos jornadas teóricas y culmina el viernes con una instancia de evaluación, brindando herramientas esenciales para garantizar una correcta manipulación de alimentos”. Finalmente explicó para inscribirse al curso deben presentar el DNI, para efectuarles el cupón de pago, abonan y luego se les asigna fecha y horario en caso de optar por la modalidad presencial o virtual”.