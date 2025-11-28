Avanzan las obras de pavimentación en Huaico bajo el sistema de obras mixtas

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto a funcionarios municipales, visitó la obra de pavimentación en calle Quilmes, en el barrio Huaico, donde se ejecutan trabajos en el marco del plan de obras mixtas, modalidad mediante la cual los vecinos aportan los materiales y el Municipio se encarga de la ejecución.

“Estoy muy contento con este ejemplo que nos dan los vecinos. La ciudad la construimos entre todos; ellos son parte fundamental de este proceso para mejorar el barrio, vivir más dignamente y tener mayor seguridad en el acceso a sus domicilios”, expresó Jorge. Señaló además que estas intervenciones buscan evitar que las lluvias de verano afecten la transitabilidad de las calles.

El intendente también destacó que la repavimentación total de la avenida Bolivia permitirá avanzar en un posible convenio con la Provincia para transferir esa arteria al ámbito municipal. “Esto nos dará una relación más fluida para trabajar en los tramos internos de los barrios, no solo en la troncal. La avenida estará repavimentada al cien por ciento antes de fin de año”, adelantó.

El secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, resaltó la continuidad y confianza de los vecinos en el sistema de obra mixta. “Hace poco terminamos la calle Cuello y una cuadra más en Atalaya del Huaico. Hoy trabajamos en calle Quilmes y ya tenemos programadas tres calles más: la Varela y dos cuadras adicionales en Atalaya del Huaico”, detalló.

Montiel informó que la obra actual comenzó hace tres días y, si el clima acompaña, estará finalizada el próximo martes. “Antes de fin de año los vecinos podrán disfrutar de su calle pavimentada”, aseguró.

El recorrido contó además con la presencia del secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, quien acompañó la supervisión de los trabajos junto a los equipos municipales.

Nota audiovisual: https://youtu.be/jj0B3__bfCQ