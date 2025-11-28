Expo Tecno Productiva 2025: un espacio para la innovación y el desarrollo

El conversatorio estuvo destinado a estudiantes, docentes, emprendedores y referentes del sector productivo con el objetivo de fortalecer la relación entre el ámbito educativo y el mundo del trabajo.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, y su par de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, participaron de un webinar de cierre de la Expo Tecno Productiva 2025.

Durante la jornada, se presentaron charlas, paneles y proyectos innovadores que destacaron el talento y la creatividad de los estudiantes y jóvenes emprendedores.

Serrano, en su alocución dio la bienvenida y subrayó que esta experiencia “es una motivación para que nuestros jóvenes puedan visibilizar los cambios en la matriz productiva de la provincia, y a su vez les permita desarrollarse para el mundo laboral”.

Entre los proyectos destacados se encuentran el” Repelente Mosquito”, el” Electro Carro Halcón Veloz” y el “Voto Electrónico”, desarrollados por estudiantes de diferentes instituciones educativas de la provincia. El panel de Protagonistas de la Experiencia permitió conocer a los estudiantes y docentes detrás de estos proyectos innovadores, mientras que el de Jóvenes Emprendedores presentó historias de éxito de jóvenes que están creando y emprendiendo en la provincia.

Además, el conversatorio Futuro Productivo de Jujuy reunió a referentes del sector productivo y expertos en innovación y tecnología para discutir sobre el futuro de la región, resaltando la importancia de la tecnología para el desarrollo productivo.

Por tercer año consecutivo, la Expo Tecno Productiva demostró que los jóvenes jujeños están preparados para enfrentar los desafíos del futuro, y que la educación y la innovación son clave para el desarrollo de la provincia.