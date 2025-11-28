Municipio inicia empadronamiento y capacitaciones para la venta de pirotecnia lumínica

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy puso en marcha el registro único para comerciantes que deseen habilitarse para la venta de pirotecnia lumínica durante la temporada de fin de año. La medida busca ordenar la actividad, garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y reforzar la seguridad tanto de comerciantes como de consumidores.

Nazarena Brandán, coordinadora General de Gobierno, explicó que el empadronamiento se implementa por primera vez este año “con el objetivo de contar con un registro actualizado de todas las personas interesadas en comercializar pirotecnia”. Señaló que esto permitirá convocarlas cada temporada a las instancias informativas y de capacitación que ofrece el municipio.

Para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar a la página oficial de la Municipalidad, acceder a la sección Trámites, luego a Habilitaciones Comerciales y finalmente al apartado Venta de Pirotecnia. Allí encontrarán un botón morado que dirige al formulario correspondiente. Este debe completarse, imprimirse y presentarse en el municipio junto con el resto de los requisitos establecidos.

Por su parte, Gastón Najar, director Control Comercial, detalló que se realizaron dos capacitaciones: una destinada a inspectores municipales —con la participación de Bomberos, Policía de la Provincia y la Dirección de Explosivos— y otra dirigida a comerciantes.

Najar recordó que la ordenanza municipal y la ley provincial prohíben la venta y el uso de pirotecnia sonora, permitiéndose únicamente la comercialización de artículos lumínicos, es decir, aquellos que no emiten ningún tipo de sonido. Además, remarcó que los vendedores deben contar con espacio físico habilitado, croquis del local y demás requisitos que serán publicados en la web municipal, junto al empadronamiento obligatorio.

El funcionario también anunció la puesta en funcionamiento de un WhatsApp de denuncias disponible las 24 horas, para que los vecinos puedan informar sobre la venta ilegal de pirotecnia sonora (3885 05-6424).

Finalmente, ambos funcionarios invitaron a comerciantes y vecinos a acercarse a las oficinas de Habilitaciones Comerciales, Control Comercial y Coordinación de Gobierno, ubicadas en Almirante Brown 368, primer piso, para recibir asesoramiento previo a las fiestas de fin de año.

Nota audiovisual: https://youtu.be/sC18nMp3E54