Convenios. Autoridades del ISJ se reunieron con docentes del sector pasivo de capital y del interior de la provincia

A fin de interiorizarse sobre diferentes situaciones y receptar inquietudes, el Presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, José Manzur recibió a docentes del sector pasivo, a quienes transmitió los diversos acuerdos y convenios con las instituciones que agrupan a los profesionales médicos y los mecanismos de trabajo que lleva adelante la obra social.

En la ocasión, el titular del ISJ junto al Vocal del sector Pasivo, Alberto Quiroga receptaron las inquietudes de las representantes del sector docente, a quienes se les informo sobre los convenios para los nuevos valores del coseguro médico y para que no se abone “el arancel diferenciado” a los profesionales médicos.

Al respecto, Miriam Quispe calificó como positiva la reunión con el Presidente del ISJ, que se dio con la presentación de un petitorio elevado tiempo atrás, al tiempo que recalcó que pudieron transmitirle diferentes problemáticas que aquejan a los afiliados de la obra social sobre del interior de la provincia, entre ellas los nuevos valores del coseguro tanto para médico general como especialistas, ya que en algunas clínicas o sanatorios se cobra “el arancel diferenciado” con montos que van desde los 40 mill pesos en adelante, lo cual se ve con preocupación dicho cobro por parte de los médicos y que significa que muchos afiliados no puedan acceder a la salud.

Así también agregó que se solicitó la medicación para pacientes oncológicos, para lo cual se les informó que existe un principio de acuerdo con las farmacias para que dicha medicación llegue al interior, y se les brinde una correcta cobertura a esa población.

Quispe mencionó que también se abordó la necesidad de disponer de profesionales que trabajen sobre la salud mental de los docentes, sobre todo porque este contexto complejo tanto económico como social aqueja en las escuelas, y que dichos profesionales se desempeñen en las delegaciones como Libertador General San Martin, San Pedro de Jujuy, Yuto, entre otras, ya que existen numerosas problemáticas en ese sector, lo cual se planteó como algo urgente y preocupante.

Sostuvo que se puso de manifiesto un compromiso de las autoridades de la obra social para brindar soluciones a esas inquietudes, ponderando que se requiere socializar aún más la información de los diferentes convenios acordados para que el afiliado conozca y se empodere de esa información para reclamar ante los profesionales médicos ante un cobro indebido y también los beneficios que cuentan los afiliados del ISJ.

A su turno, la docente Elsa Torales de la ciudad de San Pedro de Jujuy valoró ese tipo de encuentro con las autoridades del ISJ, y puso de relieve que la atención se centre en el interior de la provincia, ya que muchas veces a los afiliados del interior se les dificulta por diversos motivos trasladarse a capital, para recibir atención de diferentes especialistas u obtener una medicación determinada.

Detalló que se explicó que la modalidad de auditorías que se está llevando a cabo en diversas clínicas y sanatorios en nuestra ciudad, también se realizará en las instituciones de salud de la ciudad de San Pedro de Jujuy y en la delegación de esa ciudad, como así también la normal provisión de la medicación, y que los incrementos en los valores de los coseguros vuelvan en beneficio para los afiliados.

Por último, Mirta Flores agradeció la predisposición y el compromiso de las autoridades del ISJ en recibirlas y poder explicarles sobre los acuerdos que lleva adelante la obra social con las instituciones que agrupan a los profesionales médicos, y la necesidad de contar con profesionales de la salud mental en las delegaciones del interior, lo cual en la actualidad es un factor preponderante en quienes se desempeñan en la educación, concluyó.