Estudiantes jujeños brillaron en el cierre del concurso «Un minuto por mi tierra»

El concurso reunió a estudiantes de las cuatro regiones y concluyó con la premiación de los proyectos más destacados.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la Dirección de Fomento y Promoción Audiovisual, y en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Ministerio de Educación, realizaron las galas de premiación de la primera edición del concurso “Un minuto por mi tierra”, destacando el talento y compromiso ambiental de estudiantes de las cuatro regiones de la provincia: Valles, Punas, Yungas y Quebrada.

Esta iniciativa, impulsada hace un año en articulación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, tuvo como objetivo llegar a las escuelas secundarias para fortalecer no solo el aprendizaje de herramientas audiovisuales, sino también promover la reflexión sobre el contenido y su impacto.

Las galas de premiación se realizaron en el Punto Digital La Quiaca (Región Puna), Capec Tilcara (Región Quebrada), en el CIC Municipal de Santa Clara (Yungas) , en tanto en la Región Valle se llevó a cabo en el Microcine de la Ciudad de las Artes, con la participación de la Ministra de Ambiente y Cambio Climático María Inés Zigarán, quien acompañó la proyección de todos los trabajos. La ministra destacó el aporte de la educación ambiental en el desarrollo del concurso y la calidad de los productos audiovisuales elaborados por los jóvenes. “Entre las temáticas abordadas se encontraron la gestión de los residuos sólidos urbanos, la contaminación, la biodiversidad, el cuidado del yaguareté, los incendios forestales y otras problemáticas que evidencian la conciencia ambiental creciente en las nuevas generaciones” expresó. Asimismo, agradeció a los/as estudiantes y a las comunidades educativas por su compromiso en la creación de estos contenidos.

A continuación, presentamos a los ganadores por región y el link de los videos:

REGIÓN VALLES

Proyecto: La llamada de la naturaleza – Escuela La Salle San Salvador

Podes ver el video en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/p/DRmz2PNASQV/

Tutora: GABRIELA LILIANA CHAILE

REGIÓN QUEBRADA

Proyecto: Cenizas y silencio – Humahuaca

Podes ver el video en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/p/DRj_wA3kdSv/

REGION PUNA

Proyecto: Raíces del dolor – Colegio sec. N° 30 Casira

Podes ver el video en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/p/DRmPylbkWN0/

Tutora: Julia Elena Flores Sanchez

REGIÓN YUNGAS

Proyecto: El color del cambio – Santa Clara

Podes ver el video en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/p/DRm4USWElYa/

Tutor: MABEL ELISA SALAS

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy felicita a los y las estudiantes por su creatividad, dedicación y compromiso con el ambiente, y reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios de formación y expresión audiovisual en toda la provincia.